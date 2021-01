Kijkcijfers: meer dan 500.000 kijkers voor rentree van 'Big Brother'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Reality-liefhebbers konden gisteren hun hart weer ophalen. Ruim twintig jaar na de eerste editie is het grootste en bekendste tv-programma terug van weggeweest.

'Big Brother' heeft zijn start op VIER niet gemist en had meteen 516.000 kijkers. Peter Van de Veire en de Nederlandse Geraldine Kemper hadden de eer om de 'Big Brother'-aftrap in goede banen te leiden. Met een stevige 38,4% marktaandeel op de doelgroep VVA 18-54 was VIER marktleider tijdens deze speciale kick off-aflevering.

Pas vier dagen nadat de bewoners op oudjaarsdag hun intrede deden in het huis, barst het programma al van de geheime opdrachten, spellen in de gameroom én twee insluipers: Els en Nick. Zij hebben op hun beurt ook weer een geheime missie: het 'Big Brother'-huis insluipen en een bed vinden in een nog geheime slaapkamer.

'Over De Oceaan' begon de VIER-avond ook al sterk met 500.000 kijkers en opnieuw marktleiderschap voor VIER met 31% marktaandeel.



Lees ook: