Ketnet en Studio 100 stellen shows 'Ketnet Musical: Knock-Out' uit tot voorjaar 2021

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2019

Met Ketnet Musical gaat Ketnet samen met Studio 100 al enkele jaren op zoek naar jong musicaltalent. Die oproep levert telkens opnieuw een straffe cast op, die maandenlang hard werkt om de musical in de theaters te brengen.

Op 8 maart 2020 schitterden de 25 kinderen en jongeren tijdens de première van 'Ketnet Musical: Knock-Out'. De cast was er helemaal klaar voor om daarna ook de theaters van Gent, Antwerpen, Hasselt en Oostende knock-out te slaan, maar de coronamaatregelen hebben daar een stokje voor gestoken.

Ketnet en Studio 100 willen er absoluut voor zorgen dat de 25 kinderen en jongeren kunnen schitteren op het podium in de beste omstandigheden. Daarom is ervoor gekozen om de shows naar het voorjaar van 2021 te verschuiven. Zo kunnen de shows gedeeld worden met zoveel mogelijk familie, vrienden en Ketnet Musical-fans. Wanneer de shows van 'Ketnet Musical: Knock-Out' precies zullen doorgaan in voorjaar 2021 wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd. Alle tickethouders worden per e-mail verwittigd. Wie nog geen ticket heeft, kan binnenkort terecht op ketnetmusical.be voor de beschikbare plaatsen. Studio 100 zal via zijn sociale kanalen de exacte data aankondigen en laten weten wanneer de tickets terug in verkoop gaan.

De verschuiving van de shows heeft als gevolg dat er dit jaar geen nieuwe oproep naar nieuw musicaltalent gelanceerd zal worden en het programma Ketnet Musical dit najaar niet op Ketnet te zien zal zijn. De cast van 'Ketnet Musical: Knock-Out' zal wel af en toe opduiken op Ketnet.be en in de Ketnet-app.

'Ketnet Musical: Knock-Out'

Voor het zesde jaar op rij hebben Ketnet en Studio 100 de handen ineen geslagen om een gloednieuwe Ketnet Musical op touw te zetten. De 'Ketnet Musical: Knock-Out' speelt zich volledig af in 'Campus 12'-sfeer: Nina Rey, Jasper Heyman, Lennart Lemmens en Naomi Janssens van 'Campus 12' zullen de volwassen rollen op zich nemen. De andere hoofdrollen worden vertolkt door Goele De Raedt (bekend van 'Ketnet Musical: Team U.P.'), Britt Bellens, Robbe Christiaens, Leonie Van Gool en Nicolas Marsoul. Zij zullen samen met de 21 andere kindercastleden schitteren in 'Ketnet Musical: Knock-Out' in het voorjaar van 2021.

Het verhaal

Met de hulp van 'Campus 12' probeert Liam met zijn vrienden de sluiting van zijn boksclub tegen te houden. De eigenares van het pand wil dat de in haar ogen ordinaire boksclub plaats ruimt voor een balletclub, waar haar dochter Anja haar ballettalenten verder kan ontwikkelen. Slagen Liam en Anja erin hun krachten te bundelen, en zorgen ze er samen voor dat de balletschool en de boksclub broederlijk naast elkaar kunnen bestaan?