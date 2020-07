KBC koopt uitzendrechten hoogtepunten van de Jupiler Pro League

De komende 5 seizoenen heeft KBC de exclusieve rechten verworven voor het aanbieden van mobiele clips tijdens de matchen van de Jupiler Pro League ('near live clips'). Daarnaast heeft KBC ook de niet-exclusieve rechten verworven op de online samenvattingen van alle wedstrijden.

Alle voetballiefhebbers, zowel klanten als niet-klanten van KBC, zullen vanaf eind augustus KBC Mobile kunnen gebruiken om de goals en hoogtepunten tijdens de match én alle samenvattingen op het einde van het voetbalweekend te bekijken. KBC Mobile is de enige app in België die dergelijke ‘Goal alert’ zal aanbieden. Ook de voetbalfans in Brussel en Wallonië krijgen eenzelfde beleving via respectievelijk KBC Brussels Mobile en CBC Mobile.



Alle goals en hoogtepunten van je favoriete ploeg(en) worden met beeld en commentaar vrijwel onmiddellijk gepusht naar je telefoon tijdens de match zelf. Daarenboven kan je op het einde van het voetbalweekend de samenvattingen van alle wedstrijden rustig herbekijken. Zo mis je geen enkel belangrijk moment meer van je favoriete club en ben je altijd mee, waar je ook bent.



KBC wil met ‘Goal Alert’ een gebruiksvriendelijke oplossing bieden voor de grote groep voetballiefhebbers die geen tijd heeft om een volledige match te bekijken, maar wel graag mee is met zijn of haar favoriete club en/of een overzicht wil van de volledige competitie.



KBC kan alle Belgische voetbalfans, zowel klanten als niet-klanten van KBC, op die manier een unieke en exclusieve mobiele voetbalbeleving bieden. Ben je nog geen klant van KBC, dan kan je toch perfect gebruik maken van de KBC Mobile app, zonder dat je een bank- of verzekeringsproduct van KBC hoeft te hebben.



Voor wie een betalende KBC-Plusrekening heeft, zit Goal Alert vervat in de prijs. Wie geen KBC -Plusrekening bezit of wie geen KBC-klant is, betaalt een zeer democratische prijs voor 'Goal Alert'.



Lees ook: