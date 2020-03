#IKREDLEVENS: check check check! Jij ook?

De huidige situatie in Vlaanderen vraagt om burgerzin. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doe mee, houd je aan de drie 'checks' en deel de hashtag #IKREDLEVENS

Met deze drie belangrijke ‘checks’ zetten we elkaar aan om goede gewoontes aan te nemen en vol te houden:

1) Ik blijf thuis en was regelmatig mijn handen.

2) Ik heb met ouderen enkel digitaal of telefonisch contact.

3) Ik houd zeker 1,5 meter afstand van andere mensen wanneer ik echt moet buitenkomen.



Meer informatie vind je op www.info-coronavirus.be of bel 0800 14 689.







#IKREDLEVENS is een campagne van de Vlaamse overheid in samenwerking met de Vlaamse mediasector.



