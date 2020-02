'Help, Mijn Kind Kijkt Porno' vanaf maandag op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Na de docureeks 'Help, Mijn Borsten Staan Online' belicht Evi Hanssen nu ook het pornogebruik bij Vlaamse jongeren. Recente cijfers tonen aan dat het kijken naar porno geen uitzondering meer is.

Bijna de helft van de jongens geeft toe geregeld naar porno te kijken. En ze beginnen er op steeds vroegere leeftijd mee. Vanaf 12 jaar kijkt de jeugd minstens 1 keer per week naar porno, leert onderzoek ons.

Bij de online generatie is de toegang tot porno ook veel makkelijker. Meer zelfs: je moet moeite doen om er niet mee in aanraking te komen. Elke jongere kan naar porno kijken waar en wanneer hij of zij dat wil. 'Met de smartphone zit de wereld van porno in hun broekzak', zegt seksuoloog Koen Baeten.

Op een middelbare school vertellen jongeren over de vanzelfsprekendheid van porno in hun leven, over de bijna dwangmatige groepsdruk en over hun verstoorde verwachtingen 'tussen de lakens'. 'Toen ik negen jaar was, heb ik eens porno gekeken. Ik heb daar zo schrik van gekregen dat ik angst heb om later zelf seks te hebben', zegt de 14-jarige Lana.

Seksuologen maken zich zorgen dat deze extreme vormen van seksualiteit in de pornofilms steeds meer als de norm worden voorgesteld. Meer en meer jongeren ontwikkelen door naar porno te kijken een onrealistisch en ongezond beeld van seks. 25 procent van de jongeren tussen 15 en 24 is overtuigd dat porno een realistisch beeld geeft van seks en relaties.

Evi gaat op onderzoek en polst bij jongeren of ze naar porno kijken en wat het effect is van porno op hun eigen seksualiteitsbeleving. Alhoewel jongeren beweren dat er geen taboes meer zijn, blijkt het allesbehalve eenvoudig om het onderwerp openlijk bespreekbaar te maken. Maar uiteindelijk slaagt Evi erin om met de jongeren en hun ouders hun 'porno-ervaringen' te bespreken.

Evi gaat ook ten rade bij de makers van porno. Elise Van Vlaanderen maakt bijna honderd films per jaar en is daarmee de grootste vrouwelijke pornoproducent van ons land.

Evi wil weten hoe het er op een pornoset aan toe gaat. Hoe kijken de porno acteurs en actrices naar het feit dat ze de jongeren op deze manier een onrealistisch beeld geven. En is het kijken naar porno wel altijd zo onschuldig?

'Help, Mijn Kind Kijkt Porno', vanaf maandag 24 februari om 21.30 uur op VIER.