Heidi Van Tielen (terug) aan de slag bij Joe

Foto: Joe © DPG Media 2020

Een oude bekende keert terug naar Joe. Heidi Van Tielen maakt vanaf september terug radio bij de zender waar het voor haar allemaal begon. Tot 2019 was ze één van de ochtendstemmen bij Qmusic.

Bij de start van Joe, in 2009, maakte Heidi samen met Raf Van Brussel en Alexandra Potvin de ochtendshow. Nadien presenteerde ze ook nog 'Heartbeats' en '90's Unlimited'. In 2015 verhuisde Van Teielen naar Qmusic waar ze samen met Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck 'De Ochtendshow van Vlaanderen' presenteerde. In juni 2019 kondigde ze haar vertrek aan om zich te focussen op haar zwangerschap en haar zoektocht naar nieuwe professionele uitdagingen. Het leek een definitief afscheid van de radio, maar niets is minder waar.

'Ik heb genoten van deze maanden vol pampers en de flesjes maar het is bij mij enorm beginnen kriebelen om terug radio te maken. Al moet ik toegeven dat de radiomicrobe nooit is weggeweest. Ik heb jaren geleden de start meegemaakt van Joe, heb er zes jaar met veel liefde gewerkt, waarna ik een ongelofelijke tijd heb beleefd bij Qmusic. Dat ik vanaf dit najaar terug bij Joe achter de radiomicro kruip, voelt voor mij echt als thuiskomen', vertelt Heidi.



Robin Vissenaekens, channelmanager Joe is tevreden met de comeback van Heidi: 'Ze heeft in het verleden al een mooi radioparcours afgelegd bij Joe en Qmusic. We zijn uiteraard heel blij dat Heidi nu opnieuw voor Joe kiest. Ze speelt precies in op wat er leeft bij onze luisteraars, dus wat ons betreft is het een perfecte match.'

Heidi Van Tielen zal eerst ingezet worden bij de nieuwe 'TOP 2000'. Vanaf 5 september warmt ze de luisteraars elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 op voor de 'TOP 2000' en interviewt ze verschillende Belgische artiesten uit de lijst. Nadien wordt ze opnieuw een vaste Joe-stem. Over welke plaats ze nadien in het uitzendschema krijgt, is nog niets bekend.



Bron: HLN - persbericht Joe



