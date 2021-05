Heb jij zin in 'MOL'-avontuur? - SCHRIJF JE IN!

Foto: Play4 © SBS Belgium 2021

Heb jij ook zin in een Mol-avontuur? Schrijf je dan in via deze pagina. En geen paniek, je hebt tijd genoeg. De inschrijvingen worden pas maandag 7 juni om 12.00 uur 's middags afgesloten.

Op de inschrijvingspagina van 'De Mol', begint het avontuur meteen. Je vindt er een vragenlijst die de makers helpt een beeld te vormen van wie jij bent.

En uiteraard is het heel belangrijk dat niemand op de hoogte is van je inschrijving als mogelijke kandidaat. Zin in een beetje geheimhouderij? Klik dan als de bliksem door naar de vragenlijst en durf het aan. Schrijf je in voor een volgend seizoen van 'De Mol' op Play4!