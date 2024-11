Evelien en Marlies Bosmans gaan in de podcast 'Geisha' op zoek naar het mysterieuze verhaal van hun grootvader

Foto: © Streamz 2024

Zussen Evelien en Marlies Bosmans onderzoeken het in mysterie gehulde levensverhaal van hun grootvader Peter. Peter had een miljoenenbedrijf in China, een soort Ali express avant la lettre, maar na zijn dood bleek de familie geen geld te erven, maar vragen.

Marlies en Evelien zoeken meer dan twintig jaar na datum naar antwoorden. De zoektocht brengt de zussen van Mol naar Hong Kong, van Luxemburg naar Gran Canaria en zet daarmee een jaar lang hun hele leven op zijn kop.

Deze speurtocht biedt een herkenbare inkijk in de generationele tragiek van een Kempische familie. Evelien en Marlies gaan in deze podcast niet alleen op zoek naar het verhaal achter het geld, maar ook naar de verloren band met hun familie, die na de dood van hun grootvader uit elkaar gevallen is. Enkel hun vader, die inspiratie gaf voor deze podcast, durft als eerste te spreken over een kluis in… Hong Kong. 'Geisha' is een podcast van VRT MAX/Radio 1 en Lompvis, met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds, deAuteurs en de Gemeente Mol.