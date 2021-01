Els is de vierde afvaller van 'Big Brother'

In de 'Big Brother'-liveshow op donderdag 28 januari heeft Els als vierde afvaller het Big Brother huis moeten verlaten. Hiermee komt haar 'Big Brother' avontuur tot een eind. Haar medegenomineerde Patrick mag van de kijker in het huis blijven.

De Nederlandse Els kwam in de eerste week het spel in als insluiper, samen met Nick. Zij moesten ’s nachts ongezien het 'Big Brother'-huis betreden. Helaas werden ze betrapt bij hun zoektocht naar de sleutel in de slaapkamer. Kort daarna werd zij al samen met René genomineerd door haar medebewoners. Dankzij Theo’s vrijwillige vertrek bleven beiden in het spel. Nu is Els alsnog door haar medebewoners en de kijker naar huis gestuurd. Els trok veel op met Nathalie, hoe zal het haar verder vergaan in het huis?