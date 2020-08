Eleven trots op 'maximale distributie Belgisch voetbal'

Na Orange, Proximus, VOO, Télésat/TV-Vlaanderen en VOO, bereikte Eleven Sports eind vorige week ook een overeenkomst met Telenet over de distributie van de nieuwe Eleven Pro League kanalen.

Nooit eerder kregen zoveel Belgische voetbalfans de mogelijkheid om de wedstrijden van de Pro League te volgen.

Met de overeenkomst tussen Eleven Sports en Telenet wordt een nieuw stukje geschiedenis van het Belgische voetbal geschreven.

Eerder raakte Eleven Sports het al eens met Orange, Proximus, Télésat/TV-Vlaanderen en VOO, over de distributie van de 3 nieuwe Eleven Pro League kanalen. Nu ook Telenet de boot instapt, is de lineaire distributie van het Belgische voetbal maximaal. In meer dan 750.000 huisgezinnen zullen de Eleven Pro League zenders te bekijken zijn. Nooit eerder was dat het geval.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports België en Luxemburg en Head of Acquisitions Eleven Sports Group: 'Onze bedoeling was van in den beginne om het Belgische voetbal bij zoveel mogelijk fans te brengen zonder dat ze van decoder zouden moeten veranderen. Wij zijn in dit opzet volledig geslaagd en blijven hiermee ook in lijn met onze baseline: 'By the fans, for the fans'. Dankzij de 100% lineaire distributie en de brede en innovatieve digitale distributie, geven we een maximale visibiliteit aan het Belgische voetbal, niet alleen aan de Jupiler Pro League en de D1B Pro League, maar ook aan het vrouwenvoetbal met de wedstrijden van de Women’s Super League. De jonge generaties zullen ook de wedstrijden van de E-Pro League op onze Eleven Pro League kanalen kunnen volgen. We zijn dus heel trots om zoveel mensen rond ons project 'Home of Belgium Football te kunnen verenigen.'

Pierre François, CEO Pro League: 'In februari koos de Pro League voor Eleven Sports als nieuwe rechtenhouder onder meer omwille zijn innovatieve redactionele aanpak en hun aanpak die synergieën met de profclubs beloofde. Deze keuze werd ook gemaakt in de hoop dat ook de fans zich zouden thuisvoelen in dit nieuwe project. Dit veronderstelt dat Eleven Sports een akkoord zou bereiken met de vroegere rechtenhouders. Het akkkoord dat vandaag tussen Eleven Sports en Telenet werd bereikt, verenigt de drie historische rechtenhouders rond het project 'Home of Belgian Football'. Aangezien reeds eerder ook met Orange en TV-Vlaanderen/Télésat een akkoord werd bereikt, zal het aantal kijkers die het Belgische voetbal zullen kunnen volgen, gevoelig stijgen.'