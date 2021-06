Eén lanceert eerste beelden van nieuwe fictiereeks 'Onder Vuur'

Onder vuur is een spannende dramareeks over een groep brandweermannen en -vrouwen die vechten voor het voortbestaan van hun kazerne. De serie speelt zich af in Oostende.

In de hoofdrollen herkennen we onder meer Louis Talpe, Lien De Graeve, Lynn Van Royen, Sam Louwyck, Alessia Sartor, Aimé Claeys, Maarten Ketels, Wouter Bruneel, Dirk Van Dijck, Sahin Avci, Ann Tuts, Piet De Praitere en Kim Van Oncen. De reeks wordt gemaakt door productiehuis Geronimo en is dit najaar te zien op Eén.

Bekijk hieronder alvast de eerste beelden:

In 'Onder Vuur' volgen we het reilen en zeilen van een eigenzinnig brandweerkorps in Oostende. Post Oosteroever is een kleine brandweerpost met veel karakter. Ze hebben een eigenzinnige manier van werken en lappen de regels wel eens aan hun laars. Het redden van een mensenleven gaat altijd voor. Daarvoor gaan ze letterlijk door het vuur. Maar wanneer de luitenant Patrick (vertolkt door Sam Louwyck) totaal onverwacht beslist om het korps te verlaten voor een promotie, davert de hele kazerne op haar grondvesten. Vooral sergeant Orlando (Louis Talpe) voelt zich in de steek gelaten door zijn mentor.

Dominique (Lien De Graeve) valt als nieuwe luitenant Post Oosteroever binnen. Ze wil de 'cowboys' omvormen tot de standaard die de Brugse commandopost voor ogen heeft. Maar daarvoor is een ander soort aanpak nodig dan degene die de commandopost voorschrijft. Wanneer er door fouten van Post Oosteroever dodelijke slachtoffers vallen tijdens een interventie, komt het voortbestaan van de kazerne op de helling te staan.

Ook op persoonlijk vlak laaien de emoties hoog op bij de brandweermannen en -vrouwen van Post Oosteroever. Voor de collega's en vrienden loopt werk en privé meer en meer door elkaar, wat voor extra spanningen zorgt in de kazerne.

Elke week brengt 'Onder Vuur' nieuwe verhalen en rukt het team uit voor interventies, terwijl ze het hoofd koel proberen te houden bij de grote dreiging die boven hun kazerne hangt.

Het scenario van 'Onder Vuur' is geschreven door Toon Anthoni, Carl Plaisier, Bjorn Vandeneynde , Emanuel Vanderjeugd en Joost Wynant. De regie is in handen van Joost Wynant. De reeks kwam tot stand met de medewerking van stad Oostende.

'Onder Vuur' is een productie van Geronimo in coproductie met Fobic Films voor Eén.