Dominique Persoone en Jani Kazaltzis koken in 'Cook Ensemble' op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Na 5.000 kilometer en ruim 3 weken samen op een boot om de Atlantische Oceaan over te steken zijn Dominique en Jani niet meer weg te denken uit elkaars leven.

Het 'Over De Oceaan'-duo zat dan ook te popelen om samen de handen uit de mouwen te steken.

Nu we allemaal massaal thuis zijn in lockdown en onze figuurlijke bubbels zijn doorprikt, houden we meer dan ooit afstand van elkaar. En zo willen Dominique en Jani heel Vlaanderen wat dichter bij elkaar brengen, nog beter zelfs, ze willen iedereen in de keuken zien te krijgen. Allemaal samen aan het koken, want wat kan ons op dit moment nog meer verbinden dan een goede babbel en een lekker receptje.

Dominique zal als chef zorgen voor de lekkerste recepten live van uit zijn eigen keuken. Jani zal als straffe souschef van uit zijn keuken dan weer zorgen voor een portie entertainment, maar ook hij zal zijn kooktalent met Vlaanderen delen.

'Dominique is een stoere gast met een peperkoeken hart. Wellicht zullen de recepten die ik graag had op de boot nu ook voorbijkomen', aldus Jani. Elke avond worden deze twee vrienden vergezeld door een verrassende gast die mee zal koken met hun gezin en twee extra families.

Dus ben je alleen, thuis met de kinderen of zit je op kot met je medestudenten? Probeer de live kookinstructies bij te houden en maak zo samen de lekkerste gerechten. Telkens zullen de ingrediënten die nodig zijn op voorhand worden gecommuniceerd zo dat heel Vlaanderen mee kan volgen. Wij zorgen dus alvast voor je wekelijkse boodschappenlijstje en de lekkerste recepten.

Oorspronkelijk is het programma uitgezonden als 'Tous en Cuisine avec Cyril Lignac' op M6 in Frankrijk. Een positief en gezinsvriendelijk format dat flexibel te produceren is. Het is live op afstand gefilmd door de deelnemers, een echte kijkcijferhit in Frankrijk met een gemiddeld publiek van 2 miljoen kijkers .

'Cook Ensemble', vanaf 11 november elke weekdag live om 18.45 op VIER.