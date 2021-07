Dit zijn (bijna) alle namen voor het nieuwe seizoen 'Het Huis' op Eén

Ook dit najaar brengt En een nieuw seizoen van 'Het Huis', ondertussen al het zevende. Eerder geraakt al bekend dat Ingeborg als Marco Borsato hun ziel bloot leggen bij Eric Goens. Nu zijn ook de andere gasten bekend!

Acht bekende gasten logeren dit najaar in 'Het Huis' van Eric Goens. Bijna alle afleveringen zijn ingeblikt. Uit politieke hoek zakt partijvoorzitter Conner Rousseau af naar 'Het Huis'. Ook acteur Kevin Janssens heeft toegezegd, net als voormalig wielrenner Eddy Planckaert en VTM-presentator Mathias Coppens. Bij de VRT maakte Aster Nzeyimana tijd vrij tijdens zijn drukke sportzomer. Zo is het lijst, naast Marco Borsato en Ingeborg, bijna compleet. Nog een gast is onbekend. Al licht Eric Goens in de krant Het Laatste Nieuws wel een tipje van de sluier: sowieso een vrouw en normaal gezien eentje met een olympische medaile op haar palmares.