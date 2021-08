Dit is het najaar van Radio 1

Maandag 30 augustus start het najaar op Radio 1. Daar horen vaste waarden, sterkhouders en podcasts bij. Benieuwd? Hier lees je wat je vanaf maandag allemaal hoort.

'Puntje van Kritiek' - NIEUW

Waarom zegt Xavier Taveirne altijd 'Bene' tegen Benedikte Coussement? Waarom loopt de ondertiteling achter op het verloop van de koers? En: wanneer gaat Ben Crabbé eindelijk stoppen met zijn flauwe grappen? Elke week lopen er honderden klachten binnen over de radio- en tv-programma's van de VRT en Tomas De Soete en Vincent Byloo zijn vast van plan om ze ook allemaal op te lossen. Want klachten zijn nooit zomaar klachten, maar opportuniteiten om beter te doen. Ze gaan daarbij geen enkele klacht uit de weg, ook niet degene die ze terloops zelf veroorzaken.

'Puntje van Kritiek', vanaf vrijdag 10 september, elke vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur.

Nieuwe stem in 'De Ochtend'

Vanaf maandag 30 augustus gidst Leen De Witte om de week de luisteraars van Radio 1 door de ochtendactualiteit, samen met sterkhouder Benedikte Coussement. De andere week zijn Benedikte en Ruth Joos nog altijd een duo. Tijdens het weekend blijft Jan Van Delm op post.

'Culture Club Cultuurmarkt'

Bent Van Looy serveert iedereen op vrijdag 3 september een interessante mix vol tips voor het komende cultuurseizoen vanuit het Leietheater in Deinze. Met onder anderen Sien Eggers, Frank Focketyn, Grof Geschud, Mooneye en Aarde aan Daan.

'Classic Stories'

In 'Classic Stories' gaat Korneel De Clercq op zoek naar de verhalen achter classics. Over de gestolen drumbeat van Nirvana, de duistere geheimen van het Chelsea Hotel en de link tussen Abba en Led Zeppelin. Maar er is ook plaats voor persoonlijke verhalen. Want we hebben allemaal wel een song of artiest die écht een grote rol speelt in ons leven. Een feest van herkenning en ontdekking, nostalgie en plezier.

'Classic Stories', vanaf maandag 6 september, elke maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 10.00 uur.

'9/11'

Op zaterdag 11 september om 13.00 uur brengt Radio 1 een special met Ruth Roets naar aanleiding van de terroristische aanslagen in het noordoosten van de Verenigde staten, nu twintig jaar geleden.

'Wat houdt ons tegen?'

Radio 1 en Canvas focussen zich tijdens de klimaatweek op de oorzaken van de klimaatverandering, wat we eraan kunnen doen en wat ons daarbij tegenhoudt. Vanaf maandag 25 oktober.

Vaste waarden

'Interne Keuken' met Koen Fillet en Sven Speybrouck, 'Touché' met Friedl' Lesage, 'De Wereld van Sofie' met Sofie Lemaire, 'Nieuwe Feiten' met Lieven Vandenhaute, Ayco Duyster, 'Wonderland' met Ilse Liebens, 'Zandman' met Layla El-Dekmak, 'Vox' met Babette Moonen, 'Belpop' met Floris Daelemans, 'Classics' met Ronald Verhaegen, 'De Wereld Vandaag' met Ruth Roets en Gert Geens, op zaterdag 'Ontbijt met Michaël' met Michaël van Droogenbroeck en 'De Tribune' met Tom Vandenbulcke/David Naert… zijn weer op de afspraak voor een nieuw seizoen.

'De Lage Landen'

Van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 4 september viert Radio 1 een week lang 'Leve De Lage Landen'. Elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur bespreekt Evert Venema een decennium met een gast die erg relevant was voor die periode. Met onder anderen Freek De Jonghe, Giel Beelen en Typhoon. Elke dag covert een jong talent in het Nederlands een Lage Landen-klassieker. In 'Leve De Lage Landen' Laat nodigt Michael Robberechts van maandag tot en met woensdag elke avond een Nederlands/Vlaams artiestenduo uit. Het traditioneel hoogtepunt? 'De Lage Landenlijst' op zaterdag 4 september. Xavier Taveirne en Evert Venema brengen die dag de 100 beste Nederlandstalige songs.

Boekenweek

De herfstvakantie, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 november, staat bij Radio 1 opnieuw in het teken van het boek. Net zoals vorig jaar is er elke dag tussen 9.00 en 12.00 uur aandacht voor jong schrijverstalent, voor auteurs en lezers van fictie en non-fictie. Bijzondere aandacht gaat natuurlijk naar publicaties uit ons eigen taalgebied, maar ook nieuw werk van internationale auteurs zal niet onbesproken blijven.

Sport

Bij Radio 1 genieten luisteraars naast humor en duiding ook van sport. Op zaterdag 25 en zondag 26 september zendt 'Sporza Radio' het WK wielrennen live uit vanuit Leuven, voor respectievelijk de wegrit bij de vrouwen en bij de mannen. Parijs-Roubaix is natuurlijk ook een speciale dag, want op zondag 3 oktober zullen we eindelijk de opvolger kennen van Philippe Gilbert in… 2019. De dag voordien wordt overigens de eerste Parijs-Roubaix bij de vrouwen gereden. En gewoontegetrouw zullen we in het najaar de Europese voetbalavonden van de Belgische ploegen van nabij volgen op Radio 1. Met Club Brugge in de Champions League, en nog Belgische ploegen in de Europa League en de nieuwe Conference League.

Podcast 'Het mirakel van Schuman'

Europa, wie snapt daar nog wat van? In Het mirakel van Schuman trekken politicoloog Hendrik Vos en radiomaker Sven Speybrouck door Europa, op zoek naar de geschiedenis van de Europese Unie. Ze gaan naar de plekken waar Europa stap voor stap gesticht werd. Van Schengen over Maastricht tot Athene, van Rome over Kopenhagen naar Bosnië. Een podcastreeks van acht afleveringen als een roadmovie. Met verhalen over de Europese grondwet die op kleine papiertjes een Italiaans eiland afgesmokkeld werd, een vrouw die haar man leert kennen met een muur tussenin, en twee politici, hand in hand in Verdun.