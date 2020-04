Dina Tersago zoekt kandidaten voor nieuw seizoen 'Blind Gekocht'!

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

'Blind Gekocht' is in zijn tweede seizoen nog drukker bekeken dan vorig jaar. Reden genoeg om een nieuw seizoen voor te bereiden. Durf jij je budget uit handen geven? Laat je het kopen van een huis over aan Dina Tersago en haar team? Dan is snel inschrijven de boodschap!

De zoektocht naar de ideale woning lijkt voor velen niet van een leien dakje te lopen. In een nieuw seizoen van 'Blind Gekocht' wagen kandidaten zich aan een experiment waarbij ze al hun spaargeld uit handen geven en alles toevertrouwen aan 2 experts die voor hen een huis kopen. Ben jij al een tijdje op zoek naar een woning en durf jij dit avontuur aan? Schrijf je dan nu in!



