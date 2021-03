Deze 30 topatleten en 8 BV's strijden in nieuw seizoen 'De Container Cup'

Na het grote succes vorig jaar trekken Pedro Elias en Wesley Sonck daarom vanaf 4 april 'De Container Cup' opnieuw op gang. Het commentaarduo ontvangt dit seizoen 30 topatleten en 8 bekende Vlamingen in hun container.

Ze drijven hen tot het uiterste tijdens de unieke zevenkamp en zorgen voor de nodige omkadering. Dit keer komen de sporters uit heel wat verschillende sportdisciplines zoals breaking, paardrijden, snooker, rally, squash, basketbal, korfbal, wielrennen, atletiek en nog veel meer. Maar starten doen ze uitzonderlijk op zondag met een special. En dat mag je letterlijk nemen, want dan nemen Special Olympics-atleten Quinten Bruyninckx (gymnastiek) en Gilles Dupont (basketbal) het tegen elkaar op.



Het concept van 'De Container Cup' blijft ongewijzigd: topsporters en Bekende Vlamingen geven van maandag tot donderdag het beste van zichzelf tijdens het roeien, lopen, schieten, golfen, fietsen, gewichtheffen en de monkey bars. En dat doen ze allemaal in een metalen container van 12 op 2,2 meter. Ze krijgen maar één opdracht: zo snel en zo hard mogelijk knallen op elk onderdeel om over het hele parcours de beste tijd neer te zetten. Vorig jaar won veldrijder Mathieu van der Poel bij de mannen. Sprintster Hanne Claes was de sterkste bij de vrouwen. Wie wint dit jaar de clash der sporten en kroont zich tot winnaar van De Container Cup?

De topsporters!

Naast Quinten Bruyninckx en Gilles Dupont, twee atleten met een verstandelijke beperking, doen nog heel wat andere atleten een gooi naar de eerste plaats in het tweede seizoen van De Container Cup: Tim Declercq (wielrennen), Lize Broekx (kajak), Louis Croenen (zwemmen), Loena Hendrickx (kunstschaatsen), Lianne Tan (badminton), Jean-Marc Mwema (basketbal), Lotte Kopecky (wielrennen), Ewoud Vromant (wielrennen), Maxime ‘Madmax’ Blieck (breaking), Luka Van Den Keybus (turnen), Thierry Neuville (rally), Jorre Verstraeten (judo), Luca Brecel (snooker), Pauline Couckuyt (atletiek), Isaac Kimeli (atletiek), Gillian Benoy (rugby), Ceylin Alvarado (veldrijden), Marten Van Riel (triatlon), Jos Verlooy (paardrijden), Ryad Merhy (boksen), Nele Gilis (squash), Alexander Hendrickx (hockey), Thomas Pieters (golf), Ward Lemmelijn (roeien), Jasper Philipsen (wielrennen), Stoffel Vandoorne (Formule E), Julie Allemand (basketbal), Jarni Amorgaste (korfbal), Hendrik Tuerlinckx (volleybal) en Delfine Persoon (boksen).

Clash der BV's

Elke donderdag komen twee BV's tegen elkaar uit in een sportief duel. Zo staan de kroonprinsen van twee realityfamilies tegenover elkaar, vechten twee politieke zwaargewichten hun geschillen uit in de container, laten twee Voices van Vlaanderen van zich horen en strijden twee Olympische Kampioenen voor Container Cup-goud: Viktor Verhulst vs. Francesco Planckaert, Bart De Wever vs. Georges-Louis Bouchez

Helmut Lotti vs. Natalia en Tia Hellebaut vs. Kim Gevaert.

'De Container Cup', vanaf zondag 4 april op Play4