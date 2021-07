De Warmste Week geeft fakkel door: jongeren kiezen centraal thema solidariteitsactie

De VRT laat een nieuwe wind waaien doorheen de gekende formule van De Warmste Week, de solidariteitsactie die traditioneel elk jaareinde wordt georganiseerd. Met #DWW21 lanceert de VRT de zoektocht naar 21 jongeren die heel Vlaanderen op sleeptouw willen nemen rond n maatschappelijk thema waar jongeren van wakker liggen: kunnen zijn wie je bent.

Dat werd vanmiddag, symbolisch om vijf voor twaalf, aangekondigd op Studio Brussel, MNM en Eén door de drie ambassadeurs van de actie Gloria Monserez (StuBru, Ketnet), Kawtar Ehlalouch (MNM) en Stéphan Tanganagba (Op Kot, Eén). Naast het bespreekbaar maken van het thema, wordt er ook opnieuw geld ingezameld in een fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat speciaal is opgericht om projecten te steunen die passen bij dit thema.

De VRT steekt de gekende formule van De Warmste Week, die traditioneel vlak voor Kerstmis wordt georganiseerd, in een nieuw jasje. De Warmste Week zet vanaf dit jaar jongeren in de cockpit van de actie, zij zullen het thema kiezen waarrond de solidariteitsactie draait. Op die manier nemen de jongeren zelf het heft in handen om zo de hele Vlaamse samenleving, jong en oud, mee in beweging te krijgen in hun engagement.

Uit een onderzoek van de VRT-studiedienst bij jongeren tussen 16 en 24 jaar blijkt dat veel jongeren verontrust zijn over de toenemende intolerantie en polarisering in onze samenleving, maar wel bereid zijn om ervoor in actie te komen. Voor 7 op de 10 jongeren gaat de prioriteit naar 'een wereld waar iedereen zich goed in zijn vel voelt' (76%) en 'waar iedereen de vrijheid heeft te zijn wie men is of wil zijn' (72%). Dat wordt dan ook het centrale thema van De Warmste Week: kunnen zijn wie je bent.

'Het is toch opvallend dat veel jongeren het belangrijk vinden om in alle vrijheid te zijn wie ze willen zijn en openlijk te zeggen wat ze denken en voelen. Omdat de jongeren onze toekomst zijn, mogen we dat signaal absoluut niet negeren. We moeten terug naar de basis. Voor De Warmste Week nemen jongeren nu zelf het heft in handen, om op die manier bij jong en oud iets in beweging te zetten. Daarom is de nieuwe De Warmste Week volledig op hun leest geschoeid. Polarisering in een samenleving is nooit goed. Als De Warmste Week ervoor kan zorgen dat de mensen weer wat toleranter worden voor mekaar, het thema bespreekbaar wordt en er geld kan ingezameld worden voor projecten voor iedereen in Vlaanderen, is onze opdracht geslaagd', zegt Frederik Delaplace, CEO van de VRT.

#DWW21 ambassadeurs: Gloria, Kawtar en Stéphan zoeken nog 18 jongeren

Gloria Monserez, Kawtar Ehlalouch en Stéphan Tanganagba zijn de eerste 3 ambassadeurs van #DWW21. Zij vormen als het ware de kern van de hele actie. Het trio lanceerde vandaag ook meteen een oproep naar de #DWW21: 18 geëngageerde jongeren tussen 16 en 24 jaar uit Vlaanderen of Brussel die samen met hen mee hun schouders onder dit project willen zetten. Jongeren die zich geroepen voelen, kunnen zich vanaf nu aanmelden via dewarmsteweek.be. De 21 jongeren zullen in het najaar heel Vlaanderen warm maken voor deze actie die zich richt op iedereen, jong en oud.

'Ik vind het super waardevol dat wij dit met drie jongeren en binnenkort met 21 jongeren in handen mogen nemen. Ik vind het belangrijk dat mensen zich veilig voelen, dat je gewoon kan rondwandelen op straat en ook daar kan zijn wie je bent. Als meisje moet ik bijvoorbeeld nog te vaak op mijn hoede zijn als ik op straat wandel. Ik hoop dat door De Warmste Week alle meisjes, vrouwen en bij uitbreiding iedereen kan zijn wie die is en dat we daar steentjes kunnen verleggen', zegt Gloria Monserez.

'Het gevoel dat je geaccepteerd wordt, dat vind ik belangrijk. In welke groep je ook komt. Op zo’n moment mag er geen onderscheid gemaakt worden over je huidskleur of van wie je houdt of wat dan ook. En dat geldt ook voor mezelf', klinkt het bij Stéphan Tanganagba.

'Ook bij mij heeft het lang geduurd om te durven zijn wie ik ben. Ik zat zo goed als enige Marokkaanse op mijn school en ik wou dat ik toen gewoon 100 procent mezelf kon zijn. Maar da’s moeilijk als je een beetje uit de boot valt. En als ik rondom mij kijk, zie ik nu nog te vaak te veel mensen die moeten vechten om te zijn wie ze zijn. Zelfs in mijn eigen dichte omgeving. Ik kijk er nu al naar uit dat mijn zussen kunnen zijn wie ze willen, met of zonder hoofddoek', reageert Kawtar Ehlalouch.

De 24-jarige Kawtar Ehlalouch is sinds 2019 de vaste sidekick van Peter Van de Veire in 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' op MNM. De 20-jarige Gloria Monserez is sinds 2019 aan de slag bij VRT als Ketnet-wrapster en presenteert sinds januari 2021 op Stubru het avondblok (21.00 – 24.00 uur). De 23-jarige Stéphan Tanganagba was de afgelopen jaren te zien in de rubriek 'Op Kot' in het populaire programma 'Iedereen Beroemd' (Eén), dat bijna één miljoen kijkers had. Ook de volledige 'OP KOT XL'-afleveringen lokten vorige zomer dagelijks gemiddeld 600.000 kijkers.

Geld inzamelen voor DWW Fonds

Naast de nodige sensibilisering over dit thema, zal De Warmste Week geld inzamelen voor concrete projecten die ervoor zorgen dat iedereen - jong en oud - kan zijn wie men is of wil zijn. Hiervoor heeft de VRT speciaal het DWW Fonds opgericht, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

De Stichting lanceert vanaf september een oproep naar projecten die kunnen worden ingediend door verschillende non profit-organisaties. Denk aan projecten die mensen met een visuele beperking helpen sporten bij sportclubs, buddywerkingen voor mensen met dementie en maatwerkbedrijven die kansen creëren voor nieuwkomers.

'Net als in het verleden zorgen we ervoor dat de middelen snel bij de projectindieners terechtkomen. We volgen de projecten ook op en evalueren de resultaten. Die zullen op korte termijn zichtbaar zijn, want de projecten moeten in 2022 volledig worden uitgevoerd', zegt Gerrit Rauws, directeur bij de Koning Boudewijnstichting.

De Koning Boudewijnstichting zal, als vaste partner van De Warmste Week, een onafhankelijke jury samenstellen met daarin ook een vertegenwoordiging van de 21 jongeren. De jury zal de projecten kiezen die gesteund worden. De jurering gebeurt onder leiding van voorzitter Eva Vereecke, tevens directeur van De Ambrassade.

De VRT werkt voor de nieuwe formule samen met De Ambrassade, de organisatie achter jeugdinformatieplatform WAT WAT, de jongerenapp WADDIST en ondersteuner van de Vlaamse jeugdraad en het jeugdwerk in Vlaanderen.

'We zijn zeer blij om met De Ambrassade mee onze schouders te zetten onder deze nieuwe aanpak van DWW, die de kracht van jongeren en jeugdwerk centraal zet en het grote maatschappelijk engagement van jongeren positief benadrukt. Jongeren en andere vrijwilligers hebben een zeer zwaar jaar achter de rug, maar zijn er altijd grenzeloos voor blijven gaan. Het vernieuwde DWW Fonds geeft kansen aan projecten van jongeren, ouderen, iedereen die zich wil inzetten voor een rechtvaardige solidaire samenleving waarin je kan zijn wie je bent', klinkt het bij Eva Vereecke, voorzitter van het DWW Fonds, directeur van De Ambrassade.

De Warmste Week

Tijdens De Warmste Week, vlak voor Kerstmis tussen 18 en 24 december 2021, bundelen StuBru, MNM, één en VRT NWS de krachten voor live televisie en live radio op verschillende plekken in Vlaanderen.

KBC en VRT, partners voor een warme samenleving

Voor De Warmste Week heeft de VRT een nieuwe en ook vertrouwde partner terug gevonden. Voor Kom op tegen kanker kenden we al jarenlang een succesvolle samenwerking met KBC. De volgende drie jaar wordt bank en verzekeraar KBC ook de officiële partner van De Warmste Week. KBC zal een actieve rol spelen in de ondersteuning van het gekozen doel. Dit engagement is een bewuste keuze voor KBC.

Johan Thijs, CEO KBC Groep vat het engagement als volgt samen: 'KBC ondersteunt niet alleen de realisatie van De Warmste Week, onze 15.000 medewerkers in België staan ook klaar om samen met de VRT actief hun schouders te zetten onder dit initiatief om iedereen te helpen zijn wie ze willen zijn. Sociale bewogenheid ligt KBC nauw aan het hart. Doorheen de hele KBC Groep vinden we een grote sociale vibe bij onze medewerkers. Dat merken we aan de initiatieven die medewerkers nemen op individuele basis, maar ook aan de hoge respons op en het enthousiasme waarmee onze medewerkers zich inzetten voor initiatieven genomen door ons bedrijf. Een initiatief als De Warmste Week en het thema van dit jaar: kunnen zijn wie je bent verdient zeker onze steun en sluit perfect aan bij onze bedrijfswaarden en ons DNA.'