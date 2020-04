'De Mol' trekt maximum aantal inschrijvingen op tot 10.000 wegens overrompelend succes

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Zondag werd Alina, na een bloedstollende finale, ontmaskerd als de mol door Jolien. Met een absoluut kijkcijferrecord hield 'De Mol' maar liefst anderhalf miljoen Vlamingen aan het scherm gekluisterd.

Meteen na de finale kon de kijker zich ook inschrijven voor het nieuwe seizoen op VIER.be. Voor het eerst werd daar een limiet van 5000 beschikbare plaatsen op gezet. Wegens overrompelend succes werd beslist om die limiet op te trekken naar 10.000 beschikbare plaatsen. Die zijn intussen allemaal volzet.

Team 'De Mol': 'Met bijna anderhalf miljoen kijkers brak niet alleen de finale van 'De Mol' een record. Ook de honger om mee te doen aan een nieuwe reeks was nog nooit zo groot. Bijna 30.000 mensen probeerden gisteravond hun kandidatuur in te dienen. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als in de hele inschrijvingsperiode vorig jaar, en dus veel meer dan wij ooit hadden durven denken. Door die uitzonderlijk grote toeloop konden ook onze servers al die inschrijvingen niet slikken. Door die overrompeling hebben we beslist om de limiet van 5.000 kandidaten op te trekken naar 10.000.Op die manier geven we dubbel zoveel mensen de kans om een van de 200 kandidaten te worden die worden uitgenodigd voor een gesprek.Wie bij die eerste 10.000 was om zich in te schrijven, maar daar wegens de technische problemen niet in geslaagd is, wordt vandaag persoonlijk gecontacteerd. Daarnaast willen we sowieso iedereen die zich kandidaat stelde vanuit de grond van ons hart bedanken. Een groter compliment kunnen wij als televisiemakers niet krijgen.'

Zondag 3 mei kan de kijker op VIER nog een laatste keer genieten van 'De Mol' en al haar streken.