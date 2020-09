Commentator Filip Joos vertrekt al bij Eleven Sports

Sporza - © VRT - Joost Joossen 2015

Voetbalcommentator Filip Joos is al vertrokken bij Eleven Sports en kiest (opnieuw) voor Play Sports van Telenet. Dat bevestigt hij zelf in Het Laatste Nieuws.

Filip Joos werkt bij Sporza en werd door de openbare omroep aan Eleven Sports uitgeleend. Samen met hem ook nog Aster Nzeyimana en Peter Vandenbempt. Maar Joos houdt het nu al voor bekeken bij Eleven Sports, de rechtenhouder van het Belgische voetbal, en gaat aan de slag voor Play Sports van Telenet.

Zowel Filip Joos als Eleven Sports zijn karig met commentaar. 'Over de reden ga ik niet uitweiden, want ik heb geen zin in een polemiek. Tenzij Eleven Sports bijvoorbeeld zou beweren dat ik het Belgische voetbal wil verlaten, want dat klopt niet',aldus de commentator in Het Laatste Nieuws. En bij Eleven Sports betreuren ze het vertrek van Joos. Maar 'iedereen is vrij om te doen en laten wat hij wil'.

Bron: Het Laatste Nieuws



