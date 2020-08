'Château Planckaert' volgt een warme familie met een grote droom

Foto: Eén - © VRT 2020

Vanaf zondag 6 september neemt de familie Planckaert de Eén-kijkers mee op hun wilde droom in Château Planckaert. Pater familias Eddy wilde altijd al een charmante chambre d'hôtes in Frankrijk starten.

Om die droom te verwezenlijken, kocht de hechte familie een kasteel in Frankrijk. Er is echter één probleem: er is nog heel wat werk aan... 'Château Planckaert' volgt de familie Planckaert tijdens hun meest ingewikkelde uitdaging om van een uitgebrand kasteel in Frankrijk een mooi verblijf te maken. Deze hartverwarmende reeks vertelt een verhaal over dromen en hoop, van vallen en opstaan, lef en respect en de onverbrekelijke band binnen een familie.

Iedereen kent de familie Planckaert wel: voormalig wielrenner Eddy Planckaert (61) en zijn vrouw Christa (62); hun kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen Francesco (38) en Magali (34) met Devon (14), Noa (12) en Yukka (9); Stephanie (31) en Christopher (34) met Iluna (15), Mageno (12) en Elara (5); en Junior (28). Dan is er ook nog de 93-jarige Clara, Christa's moeder. Net als elke familie hebben ze voor- en tegenspoed gekend: de roem bij de top van Eddy's wielercarrière, maar ook de zware val nadien. Toch zijn ze weer recht gekrabbeld dankzij elkaars steun. En ook nu nog is hun band niet te verbreken. De hele familie helpt mee om hun Franse droom te verwezenlijken.

Hechte familieband

De familie Planckaert is ontzettend hecht. Hoewel elk gezin zijn eigen huis heeft, wonen ze wel allemaal in elkaars buurt. En hoewel ze apart wonen, zijn ze toch continu bij elkaar: in hun familiebedrijf, en ook daarbuiten. Het familiebedrijf van de bende Planckaert is opgesplitst in twee afdelingen. Enerzijds baten ze twee chambres d'hôtes uit en verhuren ze chalets. Anderzijds werken ze zich samen uit de naad voor hun bouwfirma waarbij ze zich voornamelijk specialiseren in totaalrenovaties en houtwerken.

Voor hen de ideale startbasis om met kennis aan een kasteelrenovatie te beginnen - en die kennis zullen ze nodig hebben. Na een totaalrenovatie in 2015 brandde het dak van het kasteel van Lodewijk XV (Château Neureux) door een defecte boiler volledig af. Twee jaar na de brand stootte de familie Planckaert tijdens een vakantie op het landgoed en tekenden ze in een impulsieve bui de verkoopovereenkomst. Wielerlegende Eddy Planckaert wordt vanaf nu kasteelheer.

'Château Planckaert' volgt de weg van vallen en opstaan die de familie aflegt in de verwezenlijking van hun ultieme levensdroom: samenwonen in hun kasteel in Frankrijk.

Aflevering 1

In de winter van 2020 begint voor de familie Planckaert een nieuw hoofdstuk in hun leven. Na het emotionele verjaardagsfeest van Stephanie trekt de hele familie met vier aanhangwagens en een vrachtwagen vol werkmateriaal naar hun château in Frankrijk. Met de start van de kasteelrenovatie begint Eddy’s ultieme droom eindelijk vorm te krijgen: opnieuw met z’n hele gezin samenwonen. Al blijkt niet iedereen uit de familie dezelfde toekomstvisie te delen...

Château Planckaert is een programma van Vincent TV België voor Eén.

'Château Planckaert', vanaf 6 september elke zondag om 20.05 uur op Eén.