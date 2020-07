'Bake Off Junior' verwelkomt gastheer Jeroom in de baktent

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Jeroom is dit najaar de steun en toeverlaat van de junior amateurbakkers in 'Bake Off Junior'. De opnames van de bakwedstrijd starten volgende week.

Gedurende zes weken nemen acht gepassioneerde jonge amateurbakkers het tegen elkaar op. Het resultaat zal eerst gratis bij Telenet te zien zijn voor alle Telenet TV klanten, later op VIER.

Jeroom: 'De 'Bake Off'-redactie moest duidelijk kiezen tussen een ervaren, bekwame presentator of iemand met het woord 'room' in z’n voornaam. Ik ben heel dankbaar voor deze kans en zal er alles aan doen om de hele 'Bake Off'-redactie en m’n reclasseringsambtenaar zeer trots te maken.'

De 'Bake Off'-tent strandt in Oostende

'Bake Off Vlaanderen' slaat in het komende seizoen haar witte tent op in de tuin van de Koninklijke Villa in Oostende.

Wim Opbrouck: 'De iconische 'Bake Off'-tent poot zich dit jaar neer in de iconische badstad Oostende. Daar, op de rand van ons land versmelt de zoete bakgeur zich met de frisse zeelucht. Het is een wonderlijke combinatie waar ik reikhalzend naar uitkijk. En vergeet niet; een goede zeeman wordt ook wel eens nat.'