Akkoord tussen Eleven Sports en Telenet

Eleven Sports en Telenet hebben een overeenkomst bereikt over de uitzendrechten van de nieuwe Eleven Pro League kanalen. Dit betekent dat Play Sports-abonnees het Belgisch voetbal vanaf vrijdag 14 augustus, kunnen blijven bekijken via hun vertrouwde sportpakket.

Eleven Sports en Telenet zijn blij te melden dat ze een overeenkomst hebben bereikt over de uitzendrechten van de Jupiler Pro League voor de komende seizoenen. Door deze overeenkomst kan Telenet zijn Play Sports-abonnees geruststellen dat ze opnieuw de matchen van de Belgische competitie live kunnen volgen op Play Sports. Telenet-klanten kunnen terecht op de drie nieuwe Eleven kanalen, te vinden op de plaats van de huidige Play Sports 6, 7 en 8 kanalen. De live voetbalwedstrijden van de Jupiler Pro League, maar ook de matchen van 1B, de Supercup, de Women Super League en e-Pro League worden hier uitgezonden.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports België en Luxemburg en Head of Acquisitions Eleven Sports Group: 'Het Belgische voetbal toegankelijk maken voor zoveel mogelijk fans, is vanaf dag één onze betrachting geweest. In die context was het partnership met Telenet heel belangrijk. We zijn dan ook bijzonder blij dat we vandaag de overeenkomst kunnen aankondigen.'

Jeroen Bronselaer, verantwoordelijk voor residentiële marketing bij Telenet: 'We beseffen dat we veel klanten teleurgesteld hebben toen we vorig weekend geen voetbal konden aanbieden. We hebben er de afgelopen dagen dan ook alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat we tot een overeenkomst kwamen. We zijn dan ook erg blij dat we kunnen aankondigen dat vanaf deze vrijdag, alle klanten weer in hun vertrouwde omgeving terecht kunnen voor het Belgisch voetbal.'

Ook voor de samenvattingen bereikten Eleven en Telenet een overeenkomst. SBS zal met 'Sports Late Night' ook de komende seizoenen de samenvattingen brengen.'

Play Sports blijft daarnaast ook verschillende andere internationale voetbalcompetities uitzenden zoals de Premier League en de Eredivisie, en via de internationale kanalen van Eleven Sports, ook La Liga, de Serie A en de Bundesliga 1. Ook andere sporten zoals veldrijden, basketbal, hockey, tennis, golf en formule 1 blijven deel uitmaken van het pakket.

