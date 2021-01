Achter de schermen bij de huisdokter in nieuw VIER-programma 'Dag Dokter'

Sinds de uitbraak van het coronavirus lijken andere ziektes en kwaaltjes op miraculeuze wijze van de aardbodem verdwenen. Maar vr de pandemie ging de Vlaming wel eens vaker naar de huisdokter.

In de nieuwe dagelijkse reeks 'Dag Dokter' volgt VIER in de vooravond 14 huisdokters in precoronatijd een hele week lang vanop de eerste rij, zowel bij hun consultaties en hun huisbezoeken als in hun privéomgeving. Van de dag die begint met het opstaan van de ene dokter, tot ‘s avonds laat wanneer een andere dokter het licht uitdoet.

De cases zijn soms erg banaal, maar minstens even vaak worden ze geconfronteerd met de bittere ernst van een zware ziekte of zelfs een overlijden. Ook de dokters zelf zijn zeer uiteenlopend: van een jonge dokter die net afgestudeerd is tot de ervaren 'meneer doktoor' die geen afscheid kan en wil nemen van zijn passie. Of het beroep van huisdokter er ooit nog hetzelfde zal uitzien, is nog maar de vraag...

De dokters komen uit alle uithoeken van Vlaanderen: Christophe Depamelaere (Wingene), Karin Campens (Harelbeke), Caï Lesaffer (Gent), Stephan Heyman (Tielrode), Anke Houtman (Aalst), Michiel Panhuysen (Vinderhoute), Nicolaas Vanderhoydonck (Antwerpen), Ruth Van Haelst (Westerlo), Peter Van Breusegem (Brussel), Bart Donders (Sint-Gillis), Bert Aertgeerts (Wilsele), Rachel Mandungu (Leopoldsburg), Jasmine Buelens (Gingelom), Rudi Thys (Bilzen).

'Dag Dokter', vanaf maandag 1 februari van maandag tot donderdag in de vooravond op VIER.