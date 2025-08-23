Zondag start een nieuw seizoen van 'Ik Vertrek voor de Liefde'

Nieuwe naam en frisse stemmen voor Play Nostalgie: ook Sieg De Doncker en Axel Daeseleire versterken het najaar
zaterdag 23 augustus 2025
Foto: © AVROTROS 2025

Wat als jouw geliefde niet in Nederland woont? Zes stellen worden gevolgd die hun hart achterna reizen om bij hun grote liefde in het buitenland te zijn. Alles draait om de kracht van ware liefde.

Is deze sterk genoeg om alle hobbels van een emigratie te overwinnen en een nieuw leven op te bouwen?


Geneeskundestudent Romy vertrekt naar haar grote liefde Reymond. Ze ruilt alle westerse comfort in voor een zelfvoorzienend leven op het platteland van Kenia. Het cultuurverschil en primitieve leven is nog best wennen voor Romy. Maar niets houdt haar meer tegen, ze is vastbesloten om het tot een succes te maken.

'Ik Vertrek voor de Liefde', zondag 24 augustus om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 3.

Ik Vertrek voor de liefde op tv
Zondag 24 augustus 2025 om 20u30  »
NPO 3
Geneeskundestudent Romy vertrekt naar haar grote liefde Reymond in Kenia. Ze ruilt alle luxe en comfort in voor een relatief zelfvoorzienend leven op het platteland. Zeven jaar geleden komt Romy voor het eerst in Kenia om vrijwilligerswerk te doen.
Woensdag 27 augustus 2025 om 21u55  »
NPO 3
Geneeskundestudent Romy vertrekt naar haar grote liefde Reymond in Kenia. Ze ruilt alle luxe en comfort in voor een relatief zelfvoorzienend leven op het platteland. Zeven jaar geleden komt Romy voor het eerst in Kenia om vrijwilligerswerk te doen.
Zondag 31 augustus 2025 om 20u35  »
NPO 3
In 2021 ontmoeten de Nederlandse student Ezra (21) en de Amerikaanse zanger Rayvon (32) elkaar online. Ezra vliegt naar het zonnige LA waar Rayvon, een American Idol-finalist uit 2015, zijn Hollywood-studio aanbiedt als logeerplek.
Woensdag 3 september 2025 om 22u00  »
NPO 3
In 2021 ontmoeten de Nederlandse student Ezra (21) en de Amerikaanse zanger Rayvon (32) elkaar online. Ezra vliegt naar het zonnige LA waar Rayvon, een American Idol-finalist uit 2015, zijn Hollywood-studio aanbiedt als logeerplek.

Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
DOSSIER: Najaar 2025: alle plannen, alle zenders! (NL)

volledig dossier
'Familie', om 16.25 uur op VTM.

Louise voelt zich verraden. Bij Wolff & Bos dreigt de situatie helemaal uit de hand te lopen. De raid van Ward mondt uit in een gijzeling. Inspecteur Marlies Kennis treedt op als onderhandelaar voor de politie en leidt de operatie. De spanning is te snijden, vooral wanneer Ward ermee dreigt om ieder half uur een gijzelaar te executeren. Herbeleef de seizoensfinale van 'Familie'.

'Familie', om 16.25 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

  • 16:20
    Sporza: Ronde van Spanje 2025
    06:00
    Zig & Sharko
  • 13:45
    Sporza: Ronde van Spanje 2025
    07:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Zomerweekend
  • 16:20
    Sisters
    04:50
    Geen uitzending
  • 16:00
    Verschoten & zoon
    05:15
    Geen uitzending
  • 14:35
    Long Shot
    03:15
    Geen uitzending
  • 14:55
    Fit for a Prince
    08:35
    Geen uitzending
  • 15:55
    Matlock
    07:00
    Willy
  • 15:30
    Royally Ever After
    09:40
    Geen uitzending
  • 15:35
    Matlock
    06:00
    Joe
  • 16:00
    Friends
    04:50
    Geen uitzending
  • 15:50
    NCIS
    02:05
    Criminal Minds
  • 16:00
    Pawn Stars: Best Of
    02:00
    SurrealEstate
  • 16:00
    Het roer om
    03:00
    Geen uitzending
  • 15:55
    Snapped
    05:00
    Geen uitzending
  • 16:14
    Z-Weekoverzicht
    06:00
    Herhalingslus
  • 16:22
    Diy on wheels
    05:55
    Sixties To Six
  • 16:05
    Foodies & The City
    03:05
    Chris Cooks Cymru
  • 15:30
    All Creatures Great and Small
    02:45
    Scott & Bailey
  • 16:15
    The Real Housewives of Beverly Hills
    02:20
    The Resident
  • 16:15
    Van onschatbare waarde
    02:24
    EenVandaag
  • 16:05
    Kruispunt
    08:05
    Petrus in het land
  • 15:35
    Sune's keuze