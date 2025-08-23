Zondag start een nieuw seizoen van 'Ik Vertrek voor de Liefde'
Wat als jouw geliefde niet in Nederland woont? Zes stellen worden gevolgd die hun hart achterna reizen om bij hun grote liefde in het buitenland te zijn. Alles draait om de kracht van ware liefde.
Is deze sterk genoeg om alle hobbels van een emigratie te overwinnen en een nieuw leven op te bouwen?
Geneeskundestudent Romy vertrekt naar haar grote liefde Reymond. Ze ruilt alle westerse comfort in voor een zelfvoorzienend leven op het platteland van Kenia. Het cultuurverschil en primitieve leven is nog best wennen voor Romy. Maar niets houdt haar meer tegen, ze is vastbesloten om het tot een succes te maken.
'Ik Vertrek voor de Liefde', zondag 24 augustus om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 3.
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
DOSSIER: Najaar 2025: alle plannen, alle zenders! (NL)volledig dossier
- Zondag start een nieuw seizoen van 'Ik Vertrek voor de Liefde'
- Online serie 'De Grannies' binnenkort ook op televisie te zien
- Twan Huys tekent exclusief bij 'RTL Tonight'
- 'Bij De Jonge Adel: Van De Jacht Tot Het Bal' binnenkort bij RTL 5
- National Geographic lanceert trailer van 'Top Guns: The Next Generation'
- Podcasttip: Paul de Leeuw terug met vertrouwde stem en nieuwe verhalen in ‘De Leeuw Brult Verder’
- 'Van Onschatbare Waarde' is terug: verborgen schatten en spannende deals
- Wie wordt het briljantste brein van 2025?
- Dit is nieuw bij RTL in september
- Liefde, proppen en BN'ers tot het uiterste: dit streamt Videoland in september