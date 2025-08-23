Zondag start een nieuw seizoen van 'Ik Vertrek voor de Liefde'

Wat als jouw geliefde niet in Nederland woont? Zes stellen worden gevolgd die hun hart achterna reizen om bij hun grote liefde in het buitenland te zijn. Alles draait om de kracht van ware liefde.

Is deze sterk genoeg om alle hobbels van een emigratie te overwinnen en een nieuw leven op te bouwen?

Geneeskundestudent Romy vertrekt naar haar grote liefde Reymond. Ze ruilt alle westerse comfort in voor een zelfvoorzienend leven op het platteland van Kenia. Het cultuurverschil en primitieve leven is nog best wennen voor Romy. Maar niets houdt haar meer tegen, ze is vastbesloten om het tot een succes te maken.

