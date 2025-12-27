Zondag eerste coaching in 'Maestro'

Milk Inc. en andere topartiesten gaan in duet met de halve finalisten van 'The Masked Singer'
zaterdag 27 december 2025
Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2025

Bekende Nederlanders zonder enige dirigeerervaring nemen het, onder leiding van presentator Frits Sissing, tegen elkaar op in een muzikale afvalrace.

Wie stuurt Het orkest het beste aan en mag zich meesterdirigent noemen?


De deelnemers krijgen voor het eerst coaching en gaan de bok op met een populair klassiek stuk. Onder leiding van dirigenten Sander Teepen en Rolf Verbeek duiken ze in de wereld van partituren, maatsoorten, slagpatronen en opmaten. Wie krijgt de basistechniek het best onder de knie en wie moet het muzikale strijdtoneel verlaten?

'Maestro', zondag 28 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Maestro op tv
Zondag 28 december 2025 om 20u25  »
NPO 1
Vrijdag 2 januari 2026 om 01u10  »
NPO 1
Zaterdag 3 januari 2026 om 10u25  »
NPO 1
Zondag 4 januari 2026 om 20u25  »
NPO 1
De deelnemers verdiepen zich in de traditie van het Weense Nieuwjaarsconcert. Ze dirigeren beroemde walsen. Wie weet publiek en jury in de feeststemming te krijgen?

Persbericht AVROTROS
