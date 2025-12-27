Zondag eerste coaching in 'Maestro'

Bekende Nederlanders zonder enige dirigeerervaring nemen het, onder leiding van presentator Frits Sissing, tegen elkaar op in een muzikale afvalrace.

Wie stuurt Het orkest het beste aan en mag zich meesterdirigent noemen?

De deelnemers krijgen voor het eerst coaching en gaan de bok op met een populair klassiek stuk. Onder leiding van dirigenten Sander Teepen en Rolf Verbeek duiken ze in de wereld van partituren, maatsoorten, slagpatronen en opmaten. Wie krijgt de basistechniek het best onder de knie en wie moet het muzikale strijdtoneel verlaten?

'Maestro', zondag 28 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.