Wie is de échte barista of advocaat in nieuw seizoen 'Wie van de Drie?'

Martien Meiland, Britt Dekker, Najib Amhali en Raven van Dorst keren ook in het vierde seizoen terug in de familiequiz 'Wie van de 3'.

Onder leiding van presentatrice Wendy van Dijk gooien deze bloedfanatieke panelleden alles in de strijd. Wie trapt niet in de misleidende praatjes en onderscheidt de échte kandidaat van zijn liegende 'collega's'?

Volgens het bekende concept verzinnen twee van de drie kandidaten de hele boel bij elkaar om de panelleden op een verkeerd spoor te zetten. Wie laat zich meeslepen en verliest zich in het verhaal van de zogenaamde glasblazer, barista of strafrechtadvocaat? Wie laat zich niet in de luren leggen en weet het vaakst de échte kandidaat te ontmaskeren? Is het Britt, Martien of Raven die er in de vorige seizoenen al een keer met de eindwinst vandoor gingen? Of wordt dit het seizoen van Najib, die vol voor de revanche gaat?

'Wie van de 3', in 1963 begonnen als de Nederlandse variant op het Amerikaanse tv-programma 'To Tell The Truth', wordt geproduceerd door Blue Circle.

'Wie van de 3', vanaf 30 januari wekelijks om 20.25 uur bij SBS6 en op KIJK.NL.!