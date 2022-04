Britt Dekker en Martien Meiland openen nieuw seizoen 'Code van Coppens'

Foto: SBS6/Talpa Network - © Wessel de Groot 2022

Bloedfanatieke koppels van BN'ers en nieuwe spectaculaire escape rooms: het amusementsprogramma 'Code van Coppens' is terug op SBS6. In een race tegen de klok gaan wekelijks opnieuw twee duo's van bekende Nederlanders op zoek naar aanwijzingen in speciaal gebouwde escape rooms vol experimenten, codes en mysteries.