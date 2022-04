'Junior Op Zoek Naar De Liefde': een zoektocht naar de liefde en naar jezelf

Junior Planckaert groeide op in een van Vlaanderens bekendste gezinnen, en staat op een punt in zijn leven dat voor vele leeftijdsgenoten herkenbaar is: hij is een sportieve kerel van negenentwintig jaar die nog thuis woont, maar ervan droomt zijn eigen leven op te bouwen.

En dat liefst met iemand aan zijn zijde. In het nieuwe 'Junior Op Zoek Naar De Liefde', vanaf dinsdag 19 april op Eén, volgen we zijn zoektocht naar de liefde en naar zichzelf.

Junior wordt daarbij bijgestaan door psychologe Sarah Van Pelt, die samen met hem op zoek gaat naar de juiste match - maar ook naar de (nog) betere versie van Junior in een relatie. Zij zal Junior helpen zijn gevoelens te benoemen en uitleggen hoe hij best bepaalde situaties aanpakt. Al is ook de rest van de familie nooit ver af met goede raad.

Stephanie en Juniors goede vriend Bram volgen samen met Sarah het hele traject. Zij kennen Junior erg goed en staan hem bij met goede raad. 'Junior Op Zoek Naar De Liefde' is een verhaal over volwassen worden en over hoe je anderen pas écht graag kan zien als je ook jezelf graag ziet.

Werken aan de liefde en aan zichzelf

Na een relatie van acht jaar werd Junior op zijn vijfentwintigste opnieuw vrijgezel. Sindsdien bleef hij op een paar korte relaties na single. In zijn familie voelt hij zich een buitenbeentje, want zijn ouders, zus en broer zijn allemaal al lang gelukkig in een relatie.

Junior heeft heel wat vragen over de liefde. ‘Bestaat liefde op het eerste gezicht? Of wanneer wordt verliefdheid dan liefde?’ Hij beseft dat hij niet de grote romanticus is en weet dat hij ook niet de meest extraverte van de familie is, waardoor hij niet zo snel zijn gevoelens toont. En daar wil Junior graag aan werken: werken aan de liefde én aan zichzelf. Daarbij wordt hij geholpen door psychologe Sarah Van Pelt.

Wie is Sarah Van Pelt?

Sarah (°1980) is psycholoog, psychotherapeut en seksuoloog. Ze heeft een eigen praktijk en werkt ook als psycholoog in de gevangenis van Leuven Centraal. Daarnaast werkt ze achter de schermen als psycholoog mee aan het screenen en begeleiden van deelnemers van tv-programma's, zoals 'Kamp Waes' en 'Vandaag over een Jaar'. Sarah zal Junior tijdens 'Junior Op Zoek Naar De Liefde' bijstaan in zijn zoektocht naar de liefde en naar zichzelf.

Hulp van zus Stephanie en goede vriend Bram

Als Junior in het verleden met relationele issues zat, ging hij vaak aankloppen bij zijn oudere zus Stephanie. Van advies en tips tot het aanbieden van een troostende schouder, Stephanie was er op veel sleutelmomenten in zijn leven bij. Het is dan ook logisch dat ze haar broer ook nu bijstaat. Stephanie maakt samen met Sarah en Bram – een van Juniors beste vrienden – een eerste vakkundige selectie van vrouwen die uitgenodigd worden. Tijdens het traject gaat Stephanie geregeld op bezoek voor een babbel met de dames, maar evengoed zorgt ze ervoor dat de sfeer goed zit door bijvoorbeeld het voortouw te nemen in de organisatie van een winteraperitief of etentje.

Goed mannelijk advies mag ook niet ontbreken. Bram is een van Juniors beste vrienden. Samen delen ze hun passie van motorsport, maar ze hebben nog zoveel meer raakpunten. Dat maakt dat Bram en Junior niet veel woorden nodig hebben om elkaar te begrijpen. Bram zal mee met Stephanie en Sarah uit honderden inschrijvingen de beste matches zoeken voor Junior. Maar hij zal ook de gesprekken die Junior heeft met de vrouwen, observeren, om hem nadien te adviseren bij de keuzes die hij moet maken.

Aflevering 1 (19/4)

Vandaag begint Junior aan zijn zoektocht naar de liefde. Om dit avontuur aan te vangen gaat de jongste van de Planckaerts voor het eerst in zijn leven alleen wonen. Maar hij staat er niet alleen voor. Psycholoog Sarah Van Pelt gaat hem de komende weken begeleiden. Op de oproep van Junior - vijf maanden geleden - kwam heel wat reactie. Met honderden vrouwen kan hij niet afspreken. Terwijl Junior zich installeert in zijn vakantiewoning, maken Sarah, zus Stephanie en Juniors beste vriend Bram een eerste selectie. Uit de vele inschrijvingen zoeken zij de beste matches. Wanneer de dag aanbreekt waarop Junior met de vrouwen zal kennismaken wordt hij overmand door stress...

'Stephanie Zoekt Mee'

In de nieuwe exclusieve VRT NU-reeks 'Stephanie Zoekt Mee' duikt Stephanie Planckaert nog dieper in het thema liefde. Ze praat met Junior, de deelnemende dames en psychologe Sarah over allerlei thema’s rond de liefde die in 'Junior Op Zoek Naar De Liefde' aan bod komen. Op geheel eigen en sympathieke wijze graaft ze naar meer inzicht in de emoties die spelen in het programma, en neemt ze de kijkers mee achter de schermen.

'Stephanie Zoekt Mee', vanaf 19 april elke dinsdagavond een nieuwe aflevering op VRT NU.

'Junior Op Zoek Naar De Liefde' is een programma van Vincent TV voor Eén.

'Junior Op Zoek Naar De Liefde', vanaf 19 april elke dinsdag om 20.40 uur op Eén.