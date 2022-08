Welke BN'er wordt de derde 'Alleskunner VIP'?

Na twee succesvolle seizoenen keert 'De Alleskunner VIPS' terug met meer bekende Nederlanders dan ooit! Maar liefst 68 sterren strijden tegen elkaar in originele, hilarische en nagelbijtend spannende spellen.

Tisjeboy Jay, Josje Huisman, ‘First Dates duo’ Viktor Abeln en Denice Dest, Baas B, Brace, ‘Ex On The Beach twins’ Sharon en Esmee Ipema, Luca Borsato, Niels Gomperts, ‘Big Brother icoon’ Sabine Wendel, Tony Star en vele anderen komen in actie tijdens opdrachten als blind limbo dansen, dakgoot bowlen en de bejaarde ballen blikjesrace. De bekende gezichten doen er alles aan zich door de bedrieglijk simpele spellen heen te slaan en zo te bewijzen zoveel meer te zijn dan alleen actrice, sportman, realityster, volkszanger of presentatrice. Wie wordt 67 opdrachten lang niet laatste en volgt Maxim Froger en Jessica Mendels op als dé grote winnaar van 'De Alleskunner VIPS'?

In 'De Alleskunner VIPS' seizoen 3 speelt een recordaantal van 68 bekende sterren de meest spraakmakende en hilarische spellen uit de afgelopen drie seizoenen van 'De Alleskunner'. Van een 2,5 meter hoge rietjestoren bouwen tot bierpul schuiven en het bevreesde schoolexamen. De opdrachten blijven verrassend eenvoudig, maar onder tijdsdruk uitdagender dan gedacht. Gelukkig kent elk spel velen winnaars, want alleen de allerslechtste speler moet het programma vroegtijdig verlaten. Ook dit seizoen worden opnieuw alle mogelijke vaardigheden als behendigheid, kennis en inschattingsvermogen van de VIPS flink op de proef gesteld.

'De Alleskunner VIPS' wordt geproduceerd door Fabiola en is vanaf zaterdag 3 september wekelijks na 'Ik Hou van Holland' om 21.30 uur te zien op SBS6 en op KIJK.nl.