VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans, de Belgische minister van Defensie Theo Francken en columnist Fidan Ekiz.

Ook te gast professor Marcel Levi en wetenschapper Tim van Emmerik. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt live uitgezonden om 10.00 uur op NPO 1.

VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans

Zondagmorgen is VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans te gast bij Rick Nieman. Hij blikt terug op zijn eerste 100 dagen als fractievoorzitter en de eerste 100 dagen van het Kabinet Jetten. En kijkt vooruit op de komende periode.

Defensieminster Theo Francken

In 'WNL Op Zondag' is de Belgische minister van Defensie Theo Francken te gast. Wat heeft voor de defensieminister topprioriteit? Een gesprek over de rol van de Navo, de trans-atlantische relatie en investeringen in Europese defensie.

Fidan Ekiz

Programmamaker en columnist Fidan Ekiz schreef een indrukwekkende column over de onrust in het land. Over de rol van de politiek en het afnemende vertrouwen van de burger. Het is alle hens aan dek om de geest weer in de fles te krijgen, schrijft ze.

Marcel Levi en Tim van Emmerik

In de WNL Academie bespreekt professor Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, het laatste nieuws uit de wetenschap. Deze keer neemt hij wetenschapper Tim van Emmerik mee die onderzoek doet naar de verspreiding van zwerfplastic in onze rivieren.

