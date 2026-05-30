Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 30 mei 2026
'Florentina' neemt je opnieuw mee in een week vol verrassende wendingen. Elke aflevering brengt nieuwe momenten die je doen meeleven en benieuwd maken naar meer. 'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv.

Maandag 1 juni 2026 - aflevering 85
Florentina, Fifi en Nick komen iets te weten over Steph. Patje heeft een meer dan gezonde interesse in Fifi, maar is dat ook wederzijds? Willem herstelt de band met Nadia, nu ze haar lidmaatschap bij de CDP heeft opgezegd.


Dinsdag 2 juni 2026 - aflevering 86
Florentina, Fifi en Nick maken zich steeds meer zorgen over Steph en het vermoeden groeit dat Els meer weet. Willem heeft in een vlaag van overmoed beloofd een idee te pitchen, hoewel hij er geen heeft. Claire en Sami zijn in de war na hun kus.

Woensdag 3 juni 2026 - aflevering 87
Tussen alle zorgen door is er iemand die Florentina opmerkelijk veel troost biedt. Claire raakt niet wijs uit haar emoties en dreigt daardoor foute keuzes te maken. Er komt eindelijk meer info over Steph, maar die is alarmerend.

Donderdag 4 juni 2026 - aflevering 88
Na de presentatie en de terugkomst van Steph zoekt Florentina de ultieme vorm van ontlading. Manon krijgt steeds meer redenen om Justin te wantrouwen. Fifi weet meer dan hij laat blijken. Charlie loopt Anaïs tegen het lijf.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Fifi wil weten wanneer Florentina en Nick nu eindelijk op date gaan. Florentina probeert Nadia te overtuigen om mee te gaan in haar sportkledingverhaal.
Florentina krijgt de prototypes toegestuurd, maar dat lijkt allemaal niet meer van belang als ze hoort dat Claire en Sami samen geslapen hebben.
Florentina doet alle monden openvallen op de Baby Gay Soiree, vooral die van Nick, met verregaande gevolgen.
Florentina weet niet goed hoe ze zich moet voelen bij wat vorige avond gebeurd is, en Sami krijgt het nieuws ook te horen. Claire showt een bontmantel net wanneer GAIA op bezoek is.

