Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

'Florentina' neemt je opnieuw mee in een week vol verrassende wendingen. Elke aflevering brengt nieuwe momenten die je doen meeleven en benieuwd maken naar meer. 'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv.

Maandag 1 juni 2026 - aflevering 85

Florentina, Fifi en Nick komen iets te weten over Steph. Patje heeft een meer dan gezonde interesse in Fifi, maar is dat ook wederzijds? Willem herstelt de band met Nadia, nu ze haar lidmaatschap bij de CDP heeft opgezegd.

Dinsdag 2 juni 2026 - aflevering 86

Florentina, Fifi en Nick maken zich steeds meer zorgen over Steph en het vermoeden groeit dat Els meer weet. Willem heeft in een vlaag van overmoed beloofd een idee te pitchen, hoewel hij er geen heeft. Claire en Sami zijn in de war na hun kus.

Woensdag 3 juni 2026 - aflevering 87

Tussen alle zorgen door is er iemand die Florentina opmerkelijk veel troost biedt. Claire raakt niet wijs uit haar emoties en dreigt daardoor foute keuzes te maken. Er komt eindelijk meer info over Steph, maar die is alarmerend.

Donderdag 4 juni 2026 - aflevering 88

Na de presentatie en de terugkomst van Steph zoekt Florentina de ultieme vorm van ontlading. Manon krijgt steeds meer redenen om Justin te wantrouwen. Fifi weet meer dan hij laat blijken. Charlie loopt Anaïs tegen het lijf.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!