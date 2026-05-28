Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': zorgen om de energierekening

De zomer moet nog beginnen en toch nemen de zorgen over de komende winter al toe. De energieprijzen zijn nu al torenhoog door de politieke onrust in het Midden-Oosten en Oekraïne.

De verwachting is dat veel mensen bij een stevige winter financieel in de knel komen, net als in 2022. Hebben we geleerd van de vorige energiecrisis en zijn we beter voorbereid op een nieuwe?

In de uitzending van 'Meldpunt Actueel' wordt duidelijk dat energiearmoede allang niet meer alleen voorkomt bij de laagste inkomens. Ook middeninkomens en mensen met een koopwoning hebben steeds meer moeite om hun energierekening te betalen. Veel mensen schamen zich voor hun situatie en zetten noodgedwongen de verwarming lager of zelfs helemaal uit. Dat kan leiden tot vocht en schimmel in huis, maar ook tot gezondheidsproblemen.

'Meldpunt Actueel' volgt Hanny Heuvelink uit Tilburg. Uit angst voor hoge energiekosten gebruikt zij al twee jaar nauwelijks haar verwarming. Hanny werkt als vrijwilliger in een buurtrestaurant in haar wijk, waar veel bezoekers met dezelfde zorgen kampen. De wijk bestaat grotendeels uit slecht geïsoleerde huurwoningen, waardoor bewoners extra hard worden geraakt door stijgende energiekosten.

Elles de Bruin spreekt in de studio met Hendrik Noten, bestuurslid FNV, over de stijgende energiekosten, het belang van een energienoodfonds en de vraag of Nederland voldoende voorbereid is op een nieuwe energiecrisis. Ook te gast is Resi Becker, CEO van Essent. Energiemaatschappijen, waaronder Essent, waarschuwen dat niet alleen lage inkomens, maar ook steeds meer middeninkomens in energiearmoede dreigen te belanden. Zij roepen de overheid op om snel maatregelen te nemen. MAX Ombudsman Jeanine Janssen vertelt wat de burger nog kan doen om het ergste energieleed te verzachten.

