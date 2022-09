'Vlogmania', de satirische sketch show over vloggend Nederland is terug

Na het succesvolle eerste seizoen zijn er dit najaar weer nieuwe afleveringen van 'Vlogmania'. Opnieuw wordt de vloggende Nederlander op de hak genomen, met de inmiddels bekende types en enkele nieuwe personages.

Deze satirische sketch show staat garant voor herkenbaarheid en humor voor de hele familie. Met o.a. Ilse Warringa, Ruben van der Meer, Alex Klaasen, Jandino Asporaat, Kees Hulst, Arjan Ederveen, Tina de Bruin, Rop Verheijen, Sarah Bannier en Simon Groen.

'Vlogmania' is een 8-delige sketch serie voor jong en oud, waarin vloggend Nederland een spiegel voorgehouden krijgt. Naast de vlogs zelf, krijgen we ook een inkijkje in het dagelijks leven van de vloggers.

Zo zien we Michael en Jessica Kick (Ilse Warringa en Ruben van der Meer) op de vuist gaan met concurrerende vloggers. Ook reviewer Martin (Arjan Ederveen) komt terug. Hij recenseert onder andere een bowlingbal. Peuter Jason (Jandino Asporaat) zorgt voor chaos tijdens een tandartsbezoek. En Juf Harda maakt een tiktok over hoe ze controleert of zieke leerlingen wel echt ziek zijn.

Scenario en regie zijn -net als seizoen 1- in handen van de David en Simon Groen, die ook verantwoordelijk zijn voor de Klokko commercial parodieën in 'Het Klokhuis'.

'Vlogmania', vanaf 4 september elke zondag om 18.40 uur bij de NTR op NPO 3.