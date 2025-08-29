Vanaf vrijdag is 'Ik Vertrek' er terug
Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.
Wanneer een Duitse architect en een Nederlandse fotograaf elkaar in de Lidl ontmoeten, begint een avontuur dat hen naar de Kroatische bossen leidt. Marit (30) en Karl (32) ruilen hun rijtjeshuis naast de Chemours-fabriek in voor een huis op drie hectare grond, vol dromen en idealen. Met hun twee kinderen bouwen ze een duurzaam eco-kamp met glampingtenten, biologisch eten en wildplukworkshops. Ambitieus, met een klein budget, maar vol motivatie. Weg van de drukte en het kapitalisme, voelen ze Kroatië als menselijker. Zullen ze aarden op het platteland?
'Ik Vertrek', vanaf zaterdag 30 augustus om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
DOSSIER: Najaar 2025: alle plannen, alle zenders! (NL)volledig dossier
- Soy Kroon gaat op culturele roadtrip voor nieuw programma 'CultuurCrush'
- 'Beste Zangers' keert terug met muzikale verrassingen, kwetsbare verhalen en een bijzondere KiKa special
- Vanaf vrijdag is 'Ik Vertrek' er terug
- 'Ewout: Gevaarlijke Gevangenissen' in oktober te zien bij RTL 5
- Generaties schuiven door in het slotseizoen van 'Oogappels'
- RTL 4 zendt dubbele jubileumaflevering 'GTST' uit
- Dit zijn de gasten van seizoen 12 van 'De Geknipte Gast'
- Nieuw seizoen van de online serie 'vv Kelderklasse 15'
- 'Opsporing Verzocht' live vanuit Meldkamer Oost-Nederland
- John van den Heuvel legt de crystal-methpandemie bloot in 'Drugs van de Duivel'