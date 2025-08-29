Vanaf vrijdag is 'Ik Vertrek' er terug

MNM zorgt voor groots nostalgisch meezingfeest op Junior Eurosong The Party
vrijdag 29 augustus 2025
Foto: © AVROTROS 2025

Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.

Wanneer een Duitse architect en een Nederlandse fotograaf elkaar in de Lidl ontmoeten, begint een avontuur dat hen naar de Kroatische bossen leidt. Marit (30) en Karl (32) ruilen hun rijtjeshuis naast de Chemours-fabriek in voor een huis op drie hectare grond, vol dromen en idealen. Met hun twee kinderen bouwen ze een duurzaam eco-kamp met glampingtenten, biologisch eten en wildplukworkshops. Ambitieus, met een klein budget, maar vol motivatie. Weg van de drukte en het kapitalisme, voelen ze Kroatië als menselijker. Zullen ze aarden op het platteland? 


'Ik Vertrek', vanaf zaterdag 30 augustus om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.

Ik Vertrek op tv
Zaterdag 30 augustus 2025 om 21u40  »
NPO 1
Verschillende mensen worden gevolgd in hun reis naar het buitenland waar ze een nieuw project beginnen. Vanaf de voorbereidingen in Nederland tot de eerste stappen in het land van bestemming.
Zondag 31 augustus 2025 om 10u25  »
NPO 1
Wanneer een Duitse architect en een Nederlandse fotograaf elkaar in de Lidl ontmoeten, begint een avontuur dat hen naar de Kroatische bossen leidt. Marit en Karl ruilen hun rijtjeshuis in voor een huis op drie hectare grond, vol dromen en idealen.
Zaterdag 6 september 2025 om 21u40  »
NPO 1
De 24-jarige jeugdvrienden Mitch en Kevin hebben hun banen opgezegd en zijn in een camper naar Spanje vertrokken. Wat begon als roadtrip, wordt een ondernemersdroom: een Nederlandse bar in La Marina.
Zondag 7 september 2025 om 06u35  »
NPO 1
De 24-jarige jeugdvrienden Mitch en Kevin hebben hun banen opgezegd en zijn in een camper naar Spanje vertrokken. Wat begon als roadtrip, wordt een ondernemersdroom: een Nederlandse bar in La Marina.
Zondag 31 augustus 2025 om 15u25  »
VTM life
Klusjesman Steven is niet van een uitgestippeld leven. Als hij aan zijn vrouw Loes vraagt of ze een nieuw bestaan in Spanje ziet zitten, hoeft ze niet lang na te denken. Ze zeggen hun baan op, verkopen hun huis en schaffen een oude bestelbus aan.

Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
