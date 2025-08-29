Vanaf vrijdag is 'Ik Vertrek' er terug

Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.

Wanneer een Duitse architect en een Nederlandse fotograaf elkaar in de Lidl ontmoeten, begint een avontuur dat hen naar de Kroatische bossen leidt. Marit (30) en Karl (32) ruilen hun rijtjeshuis naast de Chemours-fabriek in voor een huis op drie hectare grond, vol dromen en idealen. Met hun twee kinderen bouwen ze een duurzaam eco-kamp met glampingtenten, biologisch eten en wildplukworkshops. Ambitieus, met een klein budget, maar vol motivatie. Weg van de drukte en het kapitalisme, voelen ze Kroatië als menselijker. Zullen ze aarden op het platteland?

Ik Vertrek op tv

Verschillende mensen worden gevolgd in hun reis naar het buitenland waar ze een nieuw project beginnen. Vanaf de voorbereidingen in Nederland tot de eerste stappen in het land van bestemming.

De 24-jarige jeugdvrienden Mitch en Kevin hebben hun banen opgezegd en zijn in een camper naar Spanje vertrokken. Wat begon als roadtrip, wordt een ondernemersdroom: een Nederlandse bar in La Marina.

