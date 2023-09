Van terrorist tot vredesactivist: documentaire over het veelomvattende leven van Uri Avnery

Vluchteling, terrorist, soldaat, journalist, politicus en vredesactivist. Er zijn weinig mensen die zo'n veelomvattend leven hebben geleefd. Uri Avnery was een iconische man die in het centrum stond van het IsraŽlisch-Palestijnse conflict.

Op 10 september zendt de EO een documentaire uit over het bewogen leven van deze doorgewinterde vrijdenker.

Op 20 augustus 2023 was het vijf jaar geleden dat Uri Avnery overleed. Hij werd door een deel van de Israëli's gezien als een levend 'historisch monument' en door veel Palestijnse politici als een vertrouwde partner voor vrede. Voor sommigen een held, voor anderen een verrader. In de documentaire reflecteert Uri Avnery op zijn veelbewogen leven en bezoekt hij historische plekken. Intieme interviews worden afgewisseld met materiaal uit zijn eigen archief.

Veelomvattend leven

Avnery werd geboren in 1923 in de Weimarrepubliek, maar het gezin vluchtte in 1933 naar het toenmalige Palestina toen de nazi’s de macht grepen in Duitsland. Als tiener pakte hij de wapens op en vocht hij tegen het Britse mandaat in Palestina. Daarna streed hij voor het voortbestaan van zijn nieuwe land tijdens de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog in 1948.

Na zijn gewapende strijd zette hij zich vooral in voor vrede. Hij richtte de beweging Gush Shalom (Blok voor de vrede) op en stapte zelf de politieke arena in. Als politicus verdedigde hij een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Avnery was ook de eerste Israëliër die PLO-Leider Yasser Arrafat opzocht.

Avnery overleed 5 jaar geleden, 20 augustus 2018, op 94-jarige leeftijd in Tel Aviv.

'Uri Avnery' is een film van Esther Hertog en Paul King en wordt op zondag 10 september om 15.25 uur uitgezonden door de Joodse Programmering van de EO op NPO 2.