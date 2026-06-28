Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
Stel je voor: je woont aan zee, je wandelt elke dag naar het strand en de zon schijnt er bijna altijd. Dat klinkt als een droom, en dat is precies het leven dat de inwoners van Summer Bay lijken te leiden. Maar achter die idyllische façade schuilt meer. Want ook in dit kleine kustdorp zijn er dagelijkse zorgen, geheimen en de nodige portie drama. Lees hier elke week onze preview van 'Home and Away'.
Maandag 29 juni 2026 – aflevering 8604
Jo moet haar plannen met Tane afzeggen, omdat hij op Archie moet passen. Sonny wil er zijn voor Leah, maar hij houdt ook Justin op de hoogte. Remi is klaar voor een nieuwe start. David probeert Jo opnieuw te koppelen aan Eddie.
Dinsdag 30 juni 2026 – aflevering 8605
Jo zegt haar date met Tane af, zodat ze tijd kan doorbrengen met Eddie. Ze wil uitzoeken of er nog iets is tussen hen. Intussen krijgt Levi zijn straf te horen. Mackenzie wil opnieuw ivf proberen, maar Tane en Abigail vinden dat geen goed idee.
Woensdag 1 juli 2026 – aflevering 8606
Levi en Mackenzie praten over hun relatie. Bree zorgt er in het ziekenhuis voor dat alle verpleegkundigen een alarm krijgen, waarna ze solliciteert bij Artsen Zonder Grenzen. David wil zowel Lacey als Leah overtuigen om een verklaring af te leggen.
Donderdag 2 juli 2026 – aflevering 8607
Lacey legt haar verklaring af, maar voor Leah blijft dit moeilijk. Zij zoekt troost bij Sonny. Bree bespreekt haar jobaanbod met Dana en beseft dat ze veel meer redenen heeft om te vertrekken dan om in Summer Bay te blijven. Ze vertelt het nieuws ook aan Remi, maar hij is niet overtuigd.
Vrijdag 3 juli 2026 – aflevering 8608
Sonny ontdekt dat Eddie en Jo op date zijn. Bree denkt na over wat Remi heeft gezegd en spreekt vervolgens af met Alf. Remi stort zich intussen op de organisatie van een optreden voor Eddie in Salt.
'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Vakantiekriebels, swiffers en een surprisebox voor koppels in nieuw seizoen van 'Met Vier in Bed'
- 'Ik ben het cadeautje!': Komst van energieke vrijgezel zet de boel meteen op scherp in de eerste week van 'B&B Zoekt Lief'
- Volg de weg naar 'Sing & Dance UP! 2026' in nieuw tv-programma
- Zinderende start voor 'Play that Song' in bloedheet Kortenberg
- Danny Ghosen legt de schokkende illegale medicijnhandel bloot in nieuwe PowNed-serie 'Danny en de Medicijnmaffia'
- Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
- Dit staat in juli op het menu van National Geographic
- Dit is nieuw bij RTL in juli
- Het mooiste motorsportweekend van het jaar: TT van Assen 2026 live op Ziggo Sport
- Dit zie je in 'Opsporing Verzocht'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' is zondag in Deventer
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit was De Foute Party van Qmusic in Flanders Expo Gent
- Deze week zomerse klanken in 'FM op 5'
- Maximum Summer: Qmusic steekt Q-Beach House in nieuw jasje en trapt de zomer af met liveoptreden van CAMILLE
Multimedia SPOTLIGHT
-
Koppels 'Met Vier in Bed' wacht een bijzondere verrassing
-
Jaloezie loert al om de hoek in eerste 'B&B Zoekt Lief'
-
Belle Perez is terug!
-
Play brengt iconische spelprogramma 'Zeg eens Euh' terug
-
Annie Geeraerts en Ray Verhaeghe officieel in Guinness Book of Records
-
'Lil Kleine: Terug' binnenkort nieuw op Prime Video
-
Emoties bereiken hoogtepunt in seizoensfinale 'Florentina'
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Lekker Messy' op njam!
-
Netflix kondigt derde en laatste seizoen van 'Haantjes' aan
-
Meyrem Almaci openhartig in 'Viva 50' bij Willy
-
Ward Lemmelijn reageert op deelname na WK Hyrox
-
Ward Lemmelijn gaat nog een laatste keer Hard!
-
Kijk het sluitstuk van 'Heartstopper' in juli op Neflix!
-
Cupido raakt als nooit tevoren in 'B&B Zoekt Lief'
-
Ruben Van Gucht openhartig in 'Viva La Vida'
-
Kijk 'Suzan & Freek: We Vieren Het Leven' nu bij VTM GO+
-
Eén week voor het WK HYROX stijgt de spanning bij Ward Lemmelijn
-
Sherlock is verdwenen!
-
Bent Van Looy te gast in 'Viva 50'
-
'Telefacts Zomer' deze week in het kielzorg van rapper Ye
-
Daan heeft kopzorgen in 'Blind Gekocht'
-
Mathias gaat uit de kleren in 'Heel Mijn Hart'
-
'Medisch Centrum West' is terug bij VTM
-
De trailer voor de seizoensfinale van 'Thuis' is er!
-
Alex Agnew duikt in het universum van David Bowie op JOE Gold
-
Play lanceert microdrama’s
-
'Single Mom Candice' nieuw op VTM GO
-
Maaike Cafmeyer zonder taboes in 'A-typisch'
-
Kijk de trailer van '2DEZIT' seizoen 5!
-
De Meilandjes klinken op nieuw Italiaans verbouwavontuur
Kijktip van de dag
Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.