Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor: je woont aan zee, je wandelt elke dag naar het strand en de zon schijnt er bijna altijd. Dat klinkt als een droom, en dat is precies het leven dat de inwoners van Summer Bay lijken te leiden. Maar achter die idyllische façade schuilt meer. Want ook in dit kleine kustdorp zijn er dagelijkse zorgen, geheimen en de nodige portie drama. Lees hier elke week onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 29 juni 2026 – aflevering 8604

Jo moet haar plannen met Tane afzeggen, omdat hij op Archie moet passen. Sonny wil er zijn voor Leah, maar hij houdt ook Justin op de hoogte. Remi is klaar voor een nieuwe start. David probeert Jo opnieuw te koppelen aan Eddie.

Dinsdag 30 juni 2026 – aflevering 8605

Jo zegt haar date met Tane af, zodat ze tijd kan doorbrengen met Eddie. Ze wil uitzoeken of er nog iets is tussen hen. Intussen krijgt Levi zijn straf te horen. Mackenzie wil opnieuw ivf proberen, maar Tane en Abigail vinden dat geen goed idee.

Woensdag 1 juli 2026 – aflevering 8606

Levi en Mackenzie praten over hun relatie. Bree zorgt er in het ziekenhuis voor dat alle verpleegkundigen een alarm krijgen, waarna ze solliciteert bij Artsen Zonder Grenzen. David wil zowel Lacey als Leah overtuigen om een verklaring af te leggen.

Donderdag 2 juli 2026 – aflevering 8607

Lacey legt haar verklaring af, maar voor Leah blijft dit moeilijk. Zij zoekt troost bij Sonny. Bree bespreekt haar jobaanbod met Dana en beseft dat ze veel meer redenen heeft om te vertrekken dan om in Summer Bay te blijven. Ze vertelt het nieuws ook aan Remi, maar hij is niet overtuigd.

Vrijdag 3 juli 2026 – aflevering 8608

Sonny ontdekt dat Eddie en Jo op date zijn. Bree denkt na over wat Remi heeft gezegd en spreekt vervolgens af met Alf. Remi stort zich intussen op de organisatie van een optreden voor Eddie in Salt.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

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