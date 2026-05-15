Van kroonprins tot sprookjeshuwelijk: EO brengt prins William van dichtbij in beeld

In mei staan twee zaterdagavonden in het teken van prins William en de wereld van het Britse koningshuis. De EO zendt achtereenvolgens de documentaires 'Prins William: een leven in beeld' en 'William en Kate: hun sprookjeshuwelijk' uit, waarin zowel zijn publieke leven als een van de meest iconische koninklijke bruiloften centraal staan.

Voor beide documentaires heeft EO-presentator Tirza van der Graaf de voice-over in gesproken.

'Het Britse koningshuis blijft mensen wereldwijd fascineren, omdat persoonlijke verhalen en historische betekenis daar steeds samenkomen. Deze documentaires laten niet alleen de pracht en traditie zien, maar laten ons de mens achter het publieke beeld beter kennen', aldus Tirza van der Graaf.

Een leven in de spotlights

In 'Prins William: een leven in beeld' wordt aan de hand van bijzondere archiefbeelden teruggekeken op het leven van prins William, die al sinds zijn geboorte wordt gevolgd door camera’s van over de hele wereld. De documentaire laat zien hoe hij opgroeide van onschuldige pasgeborene tot een van de belangrijkste steunpilaren van de Britse koninklijke familie. Van ingrijpende familiegebeurtenissen tot publieke optredens en grote mijlpalen: zijn leven ontvouwt zich beeld voor beeld.

Koninklijke trouwdag

Een week later volgt William en Kate: hun sprookjeshuwelijk, over het huwelijk dat wereldwijd door zo’n twee miljard mensen werd bekeken. De documentaire duikt in de verborgen details achter deze koninklijke trouwdag, met verhalen van insiders, mode-experts, koninklijke commentatoren en superfans. Zo is er aandacht voor Kates iconische trouwjurk van Alexander McQueen, de muzikale keuzes van toenmalig prins Charles en de minutieuze voorbereidingen achter de schermen. Ook de onverwachte momenten komen voorbij, van technische mankementen tot de media-aandacht rond Pippa Middleton.

'Prins William: een leven in beeld' is te zien op vrijdag 16 mei om 20.25 uur bij de EO op NPO 2. 'William en Kate: hun sprookjeshuwelijk' is te zien op vrijdag 23 mei om 20.25 uur bij de EO op NPO 2.