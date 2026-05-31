Van kleinschalig politiewerk tot grote strafzaken: ontdek het in juni op Crime+Investigation
In juni starten drie indringende misdaadseries die elk een unieke kijk geven op politiewerk en strafzaken. Het tweede seizoen van 'Ozark Law' is vanaf 3 juni elke woensdag om 22.00 uur te zien en neemt je mee in hoe een klein politiekorps in Lake Ozark omgaat met de enorme toestroom van miljoenen toeristen.
De nieuwe serie 'Rob Rinder: The Crime I Can’t Forget' volgt advocaat Robert Rinder die een oude, onopgeloste moordzaak opnieuw onderzoekt en betrokkenen confronteert. Deze twee-delige serie is op maandag 22 en 29 juni om 22.00 uur te zien. De maand wordt afgesloten met 'Predator Hunters', dat vanaf 30 juni elke dinsdag om 22.00 uur te zien is. Het eerste seizoen van deze serie biedt een rauwe inkijk in het werk van een Amerikaanse rechercheur die online zedendelinquenten opspoort en arresteert.
'Ozark Law'
Vanaf 3 juni elke woensdag om 22.00 uur
Het grootste deel van het jaar telt het pittoreske stadje Lake Ozark in Missouri zo’n 2.000 inwoners. Twee kleine politiebureaus houden er de orde, elk met slechts een handjevol agenten om het gebied veilig te houden.
In de zomer verandert de regio echter in een toeristisch mekka van de Midwest: meer dan 3,5 miljoen bezoekers trekken naar het gebied om te genieten van het Lake of the Ozarks en zijn 1.850 kilometer aan kustlijn. De stad Lake Ozark fungeert daarbij als de belangrijkste toegangspoort.
'Rob Rinder: The Crime I Can't Forget'
Op maandag 22 en maandag 29 juni om 22.00 uur
Robert Rinder duikt opnieuw in zijn casusboek om de onopgeloste moord op Lucy Hargreaves te onderzoeken. Hij verdedigde destijds met succes een van de verdachten, maar tot op heden is niemand veroordeeld voor haar moord.
Tijdens zijn zoektocht spreekt hij met Lucy’s familie, wat leidt tot een emotionele ontmoeting. Vervolgens reist hij af om de hoofdadvocaat uit het oorspronkelijke proces te spreken en gaat hij in gesprek met Peter Bleksley, die jarenlang op jacht was naar de voortvluchtige verdachte die nog altijd wordt gezocht in verband met de zaak.
'Predator Hunters'
Vanaf 30 juni elke dinsdag om 22.00 uur
In de afgelopen 15 jaar heeft detective Tony Godwin van de Internet Crimes Against Children Task Force in Texas honderden zedendelinquenten opgespoord en uitgeschakeld. Voor het eerst opent hij nu zijn dossiers.
Elke aflevering volgt drie indringende onderzoeken: van de eerste digitale aanknopingspunten tot aan de vaak dramatische arrestaties. Met nooit eerder vertoonde chatlogs, bodycambeelden en politieverhoren wordt duidelijk dat detective Godwin er alles aan doet om Amerikaanse kinderen te beschermen.
Ook binnenkort te zien:
'Court Cam'
Elke vrijdag om 22.00 uur
'Crime in Progress'
Elke zondag om 21.00 uur
'Cold Case Files'
Elke zondag om 22.00 uur
'Interrogation Raw'
Vanaf 14 mei elke donderdag om 22.00 uur
