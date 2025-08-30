Uitkijken naar de Batman-week op Cartoonito

Op 20 september vieren we Batman Dag. Kijk daarom een week lang naar nieuwe afleveringen van Batwheels en hun leukste avonturen met Batman.

Van de stoere Batmobile tot de slimme Batcomputer: alle voertuigen komen tot leven in Batwheels. De serie laat jonge kijkers op een speelse manier kennismaken met teamwork, heldendom en vriendschap.

Kijk vanaf maandag 15 september elke dag tijdens Batmanweek om 15.30 uur naar de nieuwe afleveringen van de Batwheels op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

KNUFFELEN MET TEDDY

VANAF 22 SEPTEMBER 16.00 UUR

MR. BEAN: DE TEKENFILMSERIE

VANAF 29 SEPTEMBER 16.55 UUR

Het is knuffeltijd op Cartoonito! Ga met jouw geliefde teddybeer lekker zitten en geniet van gezellige uurtjes vol knuffels en gelach met Mr. Bean en zijn beste vriend Teddy. Kijk van maandag 22 september tot en met zondag 28 september elke dag vanaf 16.00 uur naar de afleveringen van 'Mr. Bean: De Tekenfilmserie' tijdens de themaweek: 'Knuffelen met Teddy'!

Vanaf maandag 29 september tot en met zaterdag 11 oktober kijk je dagelijks naar de nieuwste afleveringen van seizoen 4 van 'Mr. Bean: De Tekenfilmserie' om 16.55 uur op Cartoonito of te streamen op HBO Max.

DE WERELD VAN BARNEY

VANAF 1 SEPTEMBER

Nieuwe afleveringen dagelijks te zien om 15.00 uur

'De Wereld van Barney' is een vrolijke en leerzame serie vol muziek, vriendschap en fantasie. Samen met de paarse dinosaurus Barney beleven kinderen elke aflevering nieuwe avonturen. Kinderen leren hierdoor spelenderwijs over emoties, samenwerken en de wereld om hen heen. De kleurrijke omgeving en aanstekelijke liedjes zorgen voor herkenning en plezier. Perfect voor jonge kijkers die nieuwsgierig zijn en graag zingen en ontdekken!

Kijk vanaf maandag 1 september dagelijks om 15.00 uur naar nieuwe afleveringen van 'De Wereld van Barney' op Cartoonito, ook te streamen op HBO Max!