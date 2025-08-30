Liefdesdriehoek, hartverscheurende onthullingen en donkere geheimen: 'Milo' sluit af met meer emotie dan ooit
Ronker-zanger Jasper De Petter nieuwe stem in het najaar van Willy
Radiopresentatrice Alexandra Potvin maakt overstap van JOE naar Nostalgie

Uitkijken naar de Batman-week op Cartoonito

zaterdag 30 augustus 2025
Foto: © Cartoonito/Media Tornado 2025

Op 20 september vieren we Batman Dag. Kijk daarom een week lang naar nieuwe afleveringen van Batwheels en hun leukste avonturen met Batman.

Van de stoere Batmobile tot de slimme Batcomputer: alle voertuigen komen tot leven in Batwheels. De serie laat jonge kijkers op een speelse manier kennismaken met teamwork, heldendom en vriendschap.


Kijk vanaf maandag 15 september elke dag tijdens Batmanweek om 15.30 uur naar de nieuwe afleveringen van de Batwheels op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

KNUFFELEN MET TEDDY
VANAF 22 SEPTEMBER 16.00 UUR

MR. BEAN: DE TEKENFILMSERIE
VANAF 29 SEPTEMBER 16.55 UUR

Het is knuffeltijd op Cartoonito! Ga met jouw geliefde teddybeer lekker zitten en geniet van gezellige uurtjes vol knuffels en gelach met Mr. Bean en zijn beste vriend Teddy. Kijk van maandag 22 september tot en met zondag 28 september elke dag vanaf 16.00 uur naar de afleveringen van 'Mr. Bean: De Tekenfilmserie' tijdens de themaweek: 'Knuffelen met Teddy'!

Vanaf maandag 29 september tot en met zaterdag 11 oktober kijk je dagelijks naar de nieuwste afleveringen van seizoen 4 van 'Mr. Bean: De Tekenfilmserie' om 16.55 uur op Cartoonito of te streamen op HBO Max.

DE WERELD VAN BARNEY
VANAF 1 SEPTEMBER
Nieuwe afleveringen dagelijks te zien om 15.00 uur

'De Wereld van Barney' is een vrolijke en leerzame serie vol muziek, vriendschap en fantasie. Samen met de paarse dinosaurus Barney beleven kinderen elke aflevering nieuwe avonturen. Kinderen leren hierdoor spelenderwijs over emoties, samenwerken en de wereld om hen heen. De kleurrijke omgeving en aanstekelijke liedjes zorgen voor herkenning en plezier. Perfect voor jonge kijkers die nieuwsgierig zijn en graag zingen en ontdekken!

Kijk vanaf maandag 1 september dagelijks om 15.00 uur naar nieuwe afleveringen van 'De Wereld van Barney' op Cartoonito, ook te streamen op HBO Max!


Persbericht Cartoonito/Media Tornado
https://www.cartoonito.nl/
Meer artikels over Cartoonito
logo Play4 logo

Truman Burbank leidt een perfect leventje: hij heeft een goede baan, een liefhebbende vrouw en een goede vriend. Langzaam begint Truman echter te vermoeden dat zijn leven iets té perfect is. Hij ontdekt dat hij het middelpunt is van het succesvolle televisieprogramma 'The Truman Show' en dat hij al zijn hele leven lang in een enorme televisiestudio woont, waar een dorpje is nagebouwd en al z'n vrienden acteurs zijn.

'The Truman Show', film uit 1998 met oa. Jim Carrey, om 20.30 uur op Play4.

