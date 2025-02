Staatssecretaris Jurgen Nobel bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn deze week de gasten:

Staatssecretraris Jurgen Nobel

Zondagmorgen is staatssecretaris Jurgen Nobel van Participatie en Integratie te gast bij Rick Nieman. Hoe verloopt de integratie van nieuwkomers? De VVD-bewindsman over zijn plannen voor integratie.

Eneco-topman As Tempelman

CEO As Tempelman van energieconcern Eneco is te gast in 'WNL Op Zondag'. Ligt Nederland op schema met de energietransitie of mag er een tandje bij? Over volle stroomnetten, windmolens, groene energie en de energierekening.

Viroloog Ab Osterhaus

Nederland wordt overspoeld met een griepgolf. Viroloog Ab Osterhaus over de huidige griepepidemie, toekomstige virussen en onze pandemische paraatheid. En hoe staat het eigenlijk met het corona-virus?

Raymond Mens en Carol Rock

President Donald Trump maakt een vliegende start en tekent het ene na het andere presidentiële decreet. Wat is de strategie van de nieuwe president? Daarover Amerika-kenner Raymond Mens en journalist Carol Rock.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 9 februari om 10.00 uur op NPO 1.