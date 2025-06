Speciale 'WNL Op Zondag' met de nationale veiligheidstop bij Rick Nieman

De zondag begint met Rick Nieman, met een speciale uitzending van 'WNL Op Zondag'. Hoe blijft Nederland veilig? Met de top van de Nederlandse defensie, terreurbestrijding en veiligheidsdiensten. En prominente politici.

In aanloop naar de NAVO-top praten de topbestuurders uit de Nederlandse veiligheidswereld over belangrijke kwesties op het gebied van defensie, veiligheid en weerbaarheid. Over het belang van de NAVO. Over Russische desinformatie, cyberdreiging en de opkomst van extremisten. Over investeren in defensie. Maar ook, wat kan je als burger zelf doen om het land weerbaar te maken. Oftewel; hoe blijft Nederland veilig?

Te gast zijn:

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim;

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg;

Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp;

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag;

De nationale veiligheidstop bij 'WNL Op Zondag', zondag 15 juni om 9.50 uur op NPO 1.