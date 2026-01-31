Rick Nieman ontvangt de secondanten in speciale 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met een speciale uitzending van 'WNL Op Zondag'. Deze zondag zijn de secondanten te gast bij Rick Nieman, de onderhandelaars die samen met de partijleiders het regeerakkoord hebben gesmeed.

Parlementariers Jan Paternotte (D66), Bente Becker (VVD) en Bart van den Brink (CDA) over de razendsnelle formatie. Ook te gast Geoffrey van Leeuwen, de stafchef van de secretaris-generaal van de NAVO.

Parlementariers Jan Paternotte (D66), Bente Becker (VVD) en Bart van den Brink (CDA) onderhandelde samen met hun partijleiders over het regeerakkoord en het nieuwe kabinet. Zij geven een inkijkje in het tot stand komen van het regeerakoord dat vrijdag wordt gepresenteerd.

De stafchef van de secretaris-generaal van de NAVO Geoffrey van Leeuwen is te gast bij Rick Nieman. Over investeren in defensie, de oorlog in Oekraine, de dreiging van Rusland en de nieuwe wereldorde. Welke rol speelt de NAVO in deze roerige tijden?

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 1 februari om 10.00 uur op NPO 1.