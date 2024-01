Raven van Dorst steekt de grens over in nieuw seizoen 'Nachtdieren'

Foto: © BNNVARA/Witte Geit 2023

In het nieuwe seizoen van 'Nachtdieren' ontrafelt Raven van Dorst het mysterie van de nacht in binnen- én buitenland. Geen enkele nacht is hetzelfde en daarom rijdt Raven dit jaar met diens oldtimer opnieuw door de grote steden van Nederland op zoek naar mensen die niet willen of kunnen slapen.