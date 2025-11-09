'Radar' onderzoekt huisdierenverzekeringen

'The Masked Singer' begint van nul: maak kennis met deze zeven nieuwe pakken
zondag 9 november 2025
Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

'Radar' duikt in de wereld van de huisdierenverzekeringen en stuit op opmerkelijke zaken. Sommigen sluiten bijvoorbeeld alle veel voorkomende ziektes uit van dekking.

Is het het waard om je te verzekeren voor je huisdier of is het weggegooid geld? En 'Radar' krijgt tientallen klachten over een schoorsteenveegbedrijf dat heel hoge kosten rekent voor een half uur werk. Fons gaat op zoek naar de eigenaar.  Het bedrijf 50five heeft afgelopen zomer alle laadpalen van Shell Recharge overgenomen. Sindsdien krijgt 'Radar' klachten binnen.


Laadpalen doen het niet meer of er zijn problemen met de verrekening. Mensen die klagen krijgen geen reactie, of moeten weken tot maanden wachten op antwoord. Wat gaat het bedrijf 50five hier aan doen?

'Radar', maandag 10 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Dinsdag 11 november 2025 om 13u20  »
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Maandag 10 november 2025 om 20u25  »
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Dinsdag 18 november 2025 om 13u23  »
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Maandag 17 november 2025 om 20u25  »
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.

Persbericht AVROTROS
https://radar.avrotros.nl/
