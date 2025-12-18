Publieksdebat in 'Meldpunt Actueel' over oplossingen voor ouderenzorg: wie zorgt voor wie?

Nieuw seizoen van ‘Château Planckaert’ bevestigd
donderdag 18 december 2025
De verhouding tussen jongeren en ouderen zal de komende jaren steeds verder uit balans raken. Wie gaat dan zorgen voor die enorme groep hulpbehoevende senioren?

Verpleeghuizen en wijkzorg kunnen dat nu al niet aan. Zijn we verwend door de verzorgingsstaat en mogen we meer verwachten van de kinderen van deze ouderen?


Nederland veroudert in rap tempo. Voor het eerst zijn er meer vijfenzestigplussers dan jongeren tot twintig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week. De komende jaren loopt het tekort aan personeel in de ouderenzorg op tot 110.000 medewerkers.
Elles de Bruin en Charlotte Nijs leiden in Meldpunt Actueel een publieksdebat over dit onderwerp, met onder meer de stelling: moet een deel van de lichte zorg niet overgenomen worden door de kinderen van deze ouderen?

De groep van zestien debatdeelnemers bestaat uit mantelzorgers, studenten, verpleegkundigen, gepensioneerden, ondernemers, een huisarts en een ziekenhuisdirecteur. Ook te gast zijn Marianne van den Anker, Ombudsman van Rotterdam en Gert-Jan Segers, voormalig lid Tweede Kamer voor de ChristenUnie

'Meldpunt Actueel', vrijdag 19 december om 19.35 uur bij MAX op NPO 2.


Meldpunt Actueel op tv
Persbericht MAX
Meer artikels over Omroep MAX
