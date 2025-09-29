'Pointer Verkiezingsdebat': de stem van jongeren live op NPO 1

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
maandag 29 september 2025

Zijn onze jongeren de eerste generatie die het slechter zal krijgen dan hun ouders? En kan politiek Den Haag het tij nog keren? Bij het eerste 'Pointer Verkiezingsdebat' op dinsdagavond 30 september, georganiseerd door KRO-NCRV en Omroep Zwart, staat de stem van jongeren centraal.

Onder leiding van Herman van der Zandt en Mandy Woelkens gaan jongeren met vier politici live het debat aan.


Jesse Klaver (GL-PvdA), Harmen Krul (CDA), Vincent Karremans (VVD) en Jan Paternotte (D66) gaan in debat met elkaar én met 100 jongeren over thema’s die voor jongeren het meest bepalend zijn bij het uitbrengen van hun stem: wonen, klimaat, geld en inkomen en Gaza.

Want de problemen voor jongeren stapelen zich op: ze kunnen geen woning vinden, ze komen amper rond en maken zich grote zorgen om het klimaat. Ondertussen is het vertrouwen dat de politiek deze problemen op kan lossen historisch laag. Hoe gaat politiek Den Haag de problemen van deze generatie aanpakken?

Herman van der Zandt: 'Er wordt vaak over jongeren gepraat, maar niet zo veel met ze. Wij geven jongeren een stem en laten ze in gesprek gaan met politici die hun wereld kunnen verbeteren.'

Mandy Woelkens: 'Ik kijk ernaar uit om samen met Herman en de honderd aanwezige jongeren de politici aan de tand te voelen over hun oplossingen voor problemen waar jongeren tegenaan lopen.'

Het debat kwam tot stand in samenwerking met debat- en speechplatform De Stem van Jong Nederland.

Het Pointer verkiezingsdebat, dinsdag 30 september om 20.30 uur, live vanuit Den Haag, bij KRO-NCRV op NPO 1.


Persbericht KRO-NCRV
https://kro-ncrv.nl/
Meer artikels over KRO-NCRV
