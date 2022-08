'Pak De Macht' is terug met een nieuw seizoen

Tim Hofman bijt zich in het tweede seizoen van 'Pak De Macht' vast in de soms roestige machtssystemen en individuen met macht. Want er zijn nog altijd veel machtige mensen en invloedrijke organisaties.

Het is tijd voor verantwoording, want een betere wereld begint niet bij jezelf, maar bij de machthebbers. De normaal onzichtbare machthebbers worden in de spotlights gezet, van aandeelhouders tot projectontwikkelaars en van de anticonceptiekloof tot Schiphol. Alle onderwerpen hebben één gemene deler: macht. Want steeds weer keert dezelfde vraag terug: wie trekken er achter de schermen aan de touwtjes en waar lopen de machtssystemen vast? Toch kunnen we zelf wél een steentje bijdragen. Nieuw in deze serie is daarom ook hoe we de macht kunnen terugpakken. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als alle studenten van de pechgeneratie die de afgelopen jaren een enorme schuld hebben opgebouwd, die studieschuld massaal niét zouden terugbetalen? En waar draag je precies aan bij als je doorgaat met coke snuiven, of het normaal vindt dat je vrienden dat doen?

Schiphol en stufi

In de eerste aflevering van 'Pak De Macht' duikt Tim in de dossiers van studiefinanciering en Schiphol. Waarom zit de CEO van Schiphol nog steeds op z’n plek, ondanks overlast, uitbuiting en de recente chaos op de luchthaven? En is de opgelegde krimp wel een echte krimp? Tim gaat bij Dick Benschop op bezoek om verhaal te halen. Verder zoekt hij uit wat er zou gebeuren als de pechgeneratie, die dubbel de pineut is, de opgebouwde studieschuld massaal niet zou terugbetalen.

'Pak De Macht', vanaf zondag 28 augustus om 22.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.