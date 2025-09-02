'Opsporing Verzocht' start nieuw seizoen: dit zie je vanavond

Vandaag gaat het nieuwe seizoen van 'Opsporing Verzocht' van start. Het landelijke opsporingsprogramma weet al sinds 1982 in nauwe samenwerking met politie en justitie succesvol daders op te sporen met tips van het publiek.

Vanavond vanaf een nieuwe locatie: de Meldkamer Oost-Nederland. Met deze verhuizing van de studio in Hilversum naar Apeldoorn zit het programma nòg dichter op het politiewerk.

De politie vraagt om tips over de voortvluchtige Omar Alhamad (34). Hij is sinds 7 augustus spoorloos en wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn jonge echtgenote Boushra (24), de moeder van zijn vijf kinderen. In de uitzending wordt met behulp van bewakingsbeelden gereconstrueerd hoe Boushra op 7 augustus in Almere naar een afspraak met Omar vertrok, en daarna verdween. Haar lichaam werd op 14 augustus gevonden in een natuurgebied bij Almere-Poort. De politie toont nog niet eerder vertoonde bewakingsbeelden van Omar van die ochtend.

Betrapte inbrekers spuiten pepperspray

Een ouder echtpaar in Leeuwarden is 25 april gewond geraakt bij een confrontatie met indringers in hun huis. Ze vertellen vanavond zelf hoe ze met pepperspray werden bewerkt toen ze de mannen betrapten met hun kluis. Een woordvoerder van de politie in Noord-Nederland vertelt meer over de verdachten die gefilmd zijn.

Verder kunnen kijkers meedenken over de aangestoken spoorbrand in Amsterdam, op de dag dat de NAVO-top begon. De politie zoekt nog altijd een aantal getuigen: drie fietsers die toen in de omgeving fietsten en een taxi-chauffeur. Ook kan er getipt worden over een reeks explosies in Baarn en Bussum èn over de overval op een telecomwinkel in Amsterdam. Er lijken steeds meer van zulke overvallen gepleegd te worden door minderjarige daders, die via Snapchat door opdrachtgevers worden geronseld.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 2 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.