Q-dj’s Maarten & Dorothee mogen 100.000 euro weggeven als… ze blind 'Het Contract' tekenen
'Thuis' is terug: in een nieuw jasje en met enkele nieuwkomers
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

'Opsporing Verzocht' start nieuw seizoen: dit zie je vanavond

dinsdag 2 september 2025
Foto: AVROTROS - © Joy Hansson 2025

Vandaag gaat het nieuwe seizoen van 'Opsporing Verzocht' van start. Het landelijke opsporingsprogramma weet al sinds 1982 in nauwe samenwerking met politie en justitie succesvol daders op te sporen met tips van het publiek.

Vanavond vanaf een nieuwe locatie: de Meldkamer Oost-Nederland. Met deze verhuizing van de studio in Hilversum naar Apeldoorn zit het programma nòg dichter op het politiewerk.


De politie vraagt om tips over de voortvluchtige Omar Alhamad (34). Hij is sinds 7 augustus spoorloos en wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn jonge echtgenote Boushra (24), de moeder van zijn vijf kinderen. In de uitzending wordt met behulp van bewakingsbeelden gereconstrueerd hoe Boushra op 7 augustus in Almere naar een afspraak met Omar vertrok, en daarna verdween. Haar lichaam werd op 14 augustus gevonden in een natuurgebied bij Almere-Poort. De politie toont nog niet eerder vertoonde bewakingsbeelden van Omar van die ochtend.

Betrapte inbrekers spuiten pepperspray
Een ouder echtpaar in Leeuwarden is 25 april gewond geraakt bij een confrontatie met indringers in hun huis. Ze vertellen vanavond zelf hoe ze met pepperspray werden bewerkt toen ze de mannen betrapten met hun kluis. Een woordvoerder van de politie in Noord-Nederland vertelt meer over de verdachten die gefilmd zijn.

Verder kunnen kijkers meedenken over de aangestoken spoorbrand in Amsterdam, op de dag dat de NAVO-top begon. De politie zoekt nog altijd een aantal getuigen: drie fietsers die toen in de omgeving fietsten en een taxi-chauffeur. Ook kan er getipt worden over een reeks explosies in Baarn en Bussum èn over de overval op een telecomwinkel in Amsterdam. Er lijken steeds meer van zulke overvallen gepleegd te worden door minderjarige daders, die via Snapchat door opdrachtgevers worden geronseld.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 2 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Woensdag 3 september 2025 om 13u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. De oproepen worden vaak aangevuld met bewakingsbeelden, compositietekeningen en reconstructies.
Dinsdag 9 september 2025 om 20u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma i.s.m. politie en justitie. Uw tips maken het verschil! Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Woensdag 10 september 2025 om 15u20  »
NPO 2
Opsporingsprogramma i.s.m. politie en justitie. Uw tips maken het verschil! Actuele opsporing met Anniko van Santen.

Sisi - Seizoen 4 (DVD)
DVD
Superman - 5 Film Collection (Blu-ray)
DVD
Dexter - The Complete Series + Dexter - New Blood
DVD
Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS

DOSSIER: Najaar 2025: alle plannen, alle zenders! (NL)

volledig dossier
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Over Geld Gesproken' (VTM)

Frances Lefebure en notaris Carol Bohyn helpen gezinnen die hun financiële zaken niet goed geregeld hebben. Na veertien jaar relatie vraagt Saskia zich af of ze in hun huis zal mogen blijven wonen als haar vriend Pedro ooit overlijdt. Haar vriend denkt van wel, maar Frances toont hoe het écht zit.

'Over Geld Gesproken', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:45
    Zorgen voor mama
    06:00
    In bed met Olly
  • 20:35
    De Afspraak
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 21:00
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 20:40
    Over Geld Gesproken
    05:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    Overtreders
    03:20
    Geen uitzending
  • 20:35
    The Mummy
    06:00
    Qmusic
  • 20:35
    Payback
    07:00
    Willy
  • 20:35
    Book of Love
    02:35
    The X-Files
  • 21:20
    Lang Leve
    06:00
    Joe
  • 21:15
    Komen Eten bij Nonkels
    03:10
    Geen uitzending
  • 20:35
    Grey's Anatomy
  • 20:35
    The First 48
    02:05
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 20:35
    Het roer om
    02:35
    Virgin Island
  • 20:30
    Homicide: Hours to Kill
    05:00
    Geen uitzending
  • 21:07
    Z-Nieuws
    04:46
    Herhalingslus
  • 21:15
    Zo doe je het!
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:05
    Foodies & The City
    02:00
    Urban Barbecue
  • 21:00
    The Suspicions of Mr Whicher
    04:00
    Midsomer Murders
  • 20:35
    Law & Order: Organized Crime
    02:35
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 20:35
    We zijn er Bijna!
    02:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 21:00
    Focus
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 21:15
    Gezond of gelul?
    02:40
    De slimste mens