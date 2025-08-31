NTR presenteert: 'Het Geweten van Israël'

In de nieuwe NTR-documentaire 'Het Geweten van Israël' volgt Nadia Moussaid Palestijnen en Israëliërs, die zich openlijk uitspreken en verzetten tegen de genocide in Gaza en de illegale bezetting.

Ze doen dat ondanks grote sociale druk, bedreigingen en het risico op gevangenisstraf.

In Israël en de Westelijke Jordaanoever spreekt Nadia met activisten, journalisten, politici, dienstweigeraars en betrokken burgers. Ze is ooggetuige van de spanningen en het dagelijks leven in een samenleving waar 7 oktober nog vers in het geheugen ligt, maar de oorlogsmisdaden die het leger in Gaza pleegt nauwelijks de Israëlische media halen. Wie deze gruwelijkheden wel benoemt, komt vaak in conflict met de staat, zijn eigen omgeving en wordt als verrader gezien.

Zoals leraar geschiedenis Meir Baruchin, die werd ontslagen en in de gevangenis gezet voor verraad omdat hij beelden van gedode kinderen uit Gaza online zette en het Israëlische leger bekritiseerde.



En de prominente Palestijns Israëlische politicus Aymen Odeh. Hij werd fysiek uit de Knesset verwijderd omdat hij Netanyahu stevig aansprak op zijn beleid. Het Israëlisch parlement heeft geprobeerd hem af te zetten, maar kreeg daar geen meerderheid voor. Tijdens een werkbezoek werd hij aangevallen door een agressieve meute, die dood aan de Arabieren riep. Drie opgepakte verdachten zijn inmiddels vrijgelaten.

Ook ontmoet Nadia twee achttienjarige dienstweigeraars, Yuval Peleg en Ayana Gerstmann, die een laatste protest laten horen voor ze de gevangenis in moeten. Terwijl ze uitleggen dat ze niet mee willen werken aan de genocide en de bezetting, schreeuwen andere jongeren dat zij verraders zijn, lelijk en mislukt en moet de politie de woedende menigte op een veilige afstand houden.

Nadia spreekt ook met prominente journalisten, zoals Gideon Levy van Haaretz en Oren Ziv van +972 Magazine over het falen van de Israëlische media. Zij leggen uit dat de gemiddelde Israëli veel nauwelijks iets te zien krijgen over wat erin Gaza gebeurt. Het gevolg is dat zij niet begrijpen waarom velen in de wereld zo boos zijn op Israël en zien de kritiek als antisemitisme.

'Het is surrealistisch om te zien hoe in Israël het leven gewoon doorgaat, terwijl het leger en de regering een genocide pleegt. Palestijnse Israëliërs staan onder de grote druk, ze zijn überhaupt verdacht sinds 7 oktober. Laat staan als ze zich uitspreken tegen oorlogsmisdaden. Israëliërs die het voor Palestijnen opnemen, worden publiekelijk uitgejouwd en als verrader beschouwd. De morele moed van deze mensen heeft diepe indruk op me gemaakt', aldus Nadia Moussaid.

'Het Geweten van Israël', maandag 1 september om 20.30 uur bij de NTR op NPO 2.