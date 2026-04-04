Nieuwe afleveringen van 'Ben 10' op Cartoonito
Tijdens een zomervakantie die eindeloos lang lijkt te duren ontdekt Ben Tennyson een buitenaards horloge: de Omnitrix. Dit verbazingwekkende apparaat geeft Ben de mogelijkheid om te transformeren in tien spectaculaire en krachtige buitenaardse wezens!
BEN 10
MAANDAG 13 APRIL - ZONDAG 3 MEI
Kijk vanaf 13 april elke dag om 15.25 uur naar Ben 10 op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
WIJ HOUDEN VAN
GRIZZY EN DE LEMMINGS
MAANDAG 27 APRIL - ZONDAG 10 MEI
Elke dag afleveringen vanaf 16.55 uur
Dit voorjaar presenteert Cartoonito met trots: 'We houden van Grizzy en de Lemmings'.
Van 27 april tot 10 mei vieren we de onhandige beer die een rustige dag wil in het huis van de boswachter en zijn onvoorspelbare maar schattige tegenstanders. Samen zijn ze het perfecte recept om te schatterlachen: een grote beer tegenover kleine onruststokers, gekke uitvindingen, dwaze streken en eindeloze humor.
Kijk vanaf 27 april elke dag om 16.55 uur naar de snelle en grappige avonturen van 'Grizzy en de Lemmings' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
EEN HELE DAG MET MR. BEAN
MAANDAG 30 MAART - ZONDAG 12 APRIL
Elke dag afleveringen van 6.00 uur - 20.45 uur
Mr. Bean neemt twee weken lang Cartoonito over. Inderdaad, van 's ochtends tot 's avonds kun je Mr. Bean volgen wanneer hij op de meest onverwachte manieren door het dagelijks leven gaat en hilarische capriolen uithaalt. Met zijn eigenzinnige avonturen vermaak je je urenlang. Plof wanneer je maar wilt op de bank en geniet van je favoriete afleveringen van Mr. Bean: De Tekenfilmserie.
Kijk vanaf maandag 30 maart elke dag van 6.00 uur - 20.45 uur naar de afleveringen van Mr. Bean op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
https://www.cartoonito.nl/
Meer artikels over Cartoonito
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
Multimedia SPOTLIGHT
Kijktip van de dag
Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.
'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.